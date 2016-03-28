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时事要闻 | 2016年 3月 28日 星期一 13:39 BJT

特朗普将考虑美国暂停从沙特购买石油--报导

路透华盛顿3月26日 - 美国共和党总统参选人特朗普对《纽约时报》称，他将考虑美国暂停从沙特阿拉伯购买石油，除非沙特政府派军打击“伊斯兰国”。

《纽约时报》周六刊登了对特朗普在外交政策方面的长篇采访，特朗普周五的评论也在其中，当时的问题是如果当选总统、他是否会暂停从美国盟友那里购买石油直到他们派出地面部队打击“伊斯兰国”。

“答案是，可能是，”特朗普称。

特朗普表示，获得美国保护的国家应向美国支付费用，即使是沙特这样资源丰富的国家。

“如果没有我们，沙特也存在不了多久，”特朗普说道。

“……我们保护很多国家，而此类巨量的服务却没有获得相应的报酬。沙特就是其中一个。”（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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