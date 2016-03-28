特朗普将考虑美国暂停从沙特购买石油--报导

韩国法院闭门讯问三星集团领导人李在镕 审理拘捕令申请
路透首尔1月18日 - 韩国一名法官周三对三星集团领导人李在镕进行闭门讯问，以决定是否应该因李在镕疑似涉入总统密友贪腐丑闻而予以拘捕。
路透华盛顿3月26日 - 美国共和党总统参选人特朗普对《纽约时报》称，他将考虑美国暂停从沙特阿拉伯购买石油，除非沙特政府派军打击“伊斯兰国”。
《纽约时报》周六刊登了对特朗普在外交政策方面的长篇采访，特朗普周五的评论也在其中，当时的问题是如果当选总统、他是否会暂停从美国盟友那里购买石油直到他们派出地面部队打击“伊斯兰国”。
“答案是，可能是，”特朗普称。
特朗普表示，获得美国保护的国家应向美国支付费用，即使是沙特这样资源丰富的国家。
“如果没有我们，沙特也存在不了多久，”特朗普说道。
“……我们保护很多国家，而此类巨量的服务却没有获得相应的报酬。沙特就是其中一个。”（完）
编译：李富强 发稿：王琛
路透首尔1月18日 - 韩国一名法官周三对三星集团领导人李在镕进行闭门讯问，以决定是否应该因李在镕疑似涉入总统密友贪腐丑闻而予以拘捕。
路透北京1月18日 - 中国国家主席习近平周二表示，两国人民和世界人民的根本利益需要中美两国共同努力，构建长期稳定的合作关系。
路透首尔1月18日 - 三星集团高管李在镕周三现身韩国特别检察官办公室，他将出庭聆讯，届时法官将决定是否发出对他的逮捕令。他被指控涉嫌一桩贪腐案，该案已导致韩国总统朴槿惠遭弹劾。