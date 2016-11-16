分析：特朗普时代的美国SEC可能大幅修改现行政策

路透华盛顿11月16日 - 在美国总统当选人特朗普安排自己人掌管美国证券交易委员会(SEC)之后，SEC将迎来新的时代。

由于特朗普的交接团队已经确定采取放松监管路线，并承诺调整多德-弗兰克金融改革法案，一些规则已经被认定将遭废止或削弱。

在特朗普宣誓就职不久后就将开刀的对象，预料将是一项规定企业必须揭露执行长与员工之间薪酬比率的提案。另一个规定，要求企业披露产品是否含有冲突矿产(是非洲战乱地区矿产)，预计也将遭到修理。

政策专家表示，目前来看，SEC已不太可能批准针对金融顾问的一项严厉的信托规则。

特朗普决定请前SEC委员阿特金斯帮助管理在SEC和其他金融机构的交接过渡工作，让外界得以一窥可能发生的其他一些变动。阿特金斯创建了监管咨询公司Patomak Global Partners，被一些人看作是SEC主席的头号人选，尽管作为交接团队主管，他也可能推荐其他人担任该职。

众所周知，阿特金斯对从实行惩罚到企业治理等各方面都持保守观点，而这可能在SEC的工作事项中都有所反映。

以下为可能发生变化的五个政策方面。

**企业审计规定或放宽**

阿特金斯是对上市公司会计监督委员会(PCAOB)的坚定批评者。PCAOB是安然会计丑闻爆出后成立的机构，以监管企业审计机构，并针对其制定新规。

阿特金斯对该委员会的预算和高薪表示担忧，主张反对规定的会计准则，他认为这些规定妨碍了审计人员进行专业的判断。

最近共和党批评PCAOB采纳较先进的条款，比如建议企业轮换审计机构，以减少冲突，或者要求会计师事务所披露负责公司审计的各合伙人名字。

几乎可以肯定，PCAOB主席Jim Doty不会再度获任命担任该委员会主席。Doty支持那些有争议的改革措施。

“我预计新主席将会将该委员会设定标准的议程重新放回到核心审计职能上，”Hunton & Williams合伙人Scott Kimpel称。“我预计他们会回归基本点。”

**处罚会减轻，民众将买单**

是否对企业实施处罚这个问题将得到仔细审视。

阿特金斯在SEC任职时，曾支持一项他认为并没有过分严惩因不当行为而受罚的企业股东的执法措施。他呼吁SEC仔细审查谁才是不当行为的受益者，并敦促SEC就他们的行为追究责任。

**股市交易将被再度审视**

阿特金斯长期以来认为，SEC要求股票交易以“最佳价格”进行的规定实际上扭曲了市场，因为这驱使交易订单离开传统的证交所进入“黑池”交易平台，导致了市场分裂并有损价格发现。

作为一名委员，阿特金斯对这项名为“全国市场系统规定(Reg NMS)”的规定持批评态度，称这有可能阻碍真正的价格发现机制并鼓励对规定耍花招。

他2016年1月在华尔街日报上撰写的评论文章呼吁SEC对这项规定进行重大调整，允许”最佳价格“以外的一些考虑，加快确定交易单。

**举报可能面临更多阻力**

多德-弗兰克法案赋予SEC新的权力去奖励那些举报企业不正当行为的人。

从2011年8月到2015财年，SEC接获逾1.4万件举报；截至2016年8月，这项计划共计发放逾1亿美元奖金。

然而这项规定中有一部分一直被美国企业界深恶痛绝：举报者在将不当行为报告给政府之前，不需要先向自己的公司进行报告。

阿特金斯2011年敦促SEC要求告发者先行内部举报，称若不这么做，可能损害合规计划。

这是否会改变仍有待观察，尤其是在富国银行(WFC.N)丑闻之后。富国银行内部揭发盗开帐户情况的员工遭到解雇。

律所Labaton Sucharow的告密者律师Jordan Thomas表示，阿特金斯“对SEC及它的执行计划十分关切。”Thomas在阿特金斯任内曾在SEC的执行部门供职。

“我认为，很难相信他会支持去破坏这样一个成功的计划。”

**资本形成可能获助力**

阿特金斯是2012年新创企业启动法案(JOBS法案)的坚定支持者。该法案放松了SEC的部分规定，以帮助小型企业募资。

阿特金斯在国会山的听证会中，大力倡议采取更多措施帮助小型企业，包括帮助设立中型股创业板，并加大努力，使各州豁免民间募资监管规定。(完)