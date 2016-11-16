特朗普考虑请高盛前合伙人Mnuchin担任财长--伊坎

潘基文支持率在韩国总统热门人选调查中排第二--盖洛普韩国
路透首尔1月13日 - 盖洛普韩国(Gallup Korea)周五发布的一项关于韩国总统热门人选的调查显示，前联合国秘书长潘基文的支持率排名第二，落后前民主党党首文在寅落后11个百分点，后者的支持率为31%排在首位。
路透纽约/华盛顿11月15日 - 美国投资大亨伊坎(Carl Icahn)周二证实，总统当选人特朗普正在考虑请华尔街资深人士Steven Mnuchin担任财长，请亿万富翁Wilbur Ross担任商务部长。伊坎长期支持特朗普，亦是维权投资者。
“跟特朗普谈过。正在考虑让Steve Mnuchin和Wilbur Ross分别担任财长与商务部长。两人都是很好的人选，”伊坎在推特上写道。(bit.ly/2f1fbaP)
伊坎是特朗普的密友。特朗普在竞选期间，经常夸赞他的商业头脑。伊坎还在推文中表示，Mnuchin和Ross都是他的朋友，“他们两个在我认识的人里面属于最聪明的。”
Mnuchin是高盛(GS.N)的前合伙人，也是特朗普竞选活动的财务经理。在特朗普意外胜选后一周的多数时间，外界认为他是财长的热门人选。
财长的潜在人选还包括摩根大通首席执行官迪蒙(Jamie Dimon)和众议院金融服务委员会主席亨萨林(Jeb Hensarling)。亨萨林曾说过，希望投身于金融监管改革。迪蒙是终身民主党人，以前否认对财长职位感兴趣。
Ross是特朗普经济顾问团队的一员。记者打给Ross的电话未立即得到回复。(完)
(编译 张涛；审校 王丽鑫)
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