特朗普考虑请高盛前合伙人Mnuchin担任财长--伊坎

路透纽约/华盛顿11月15日 - 美国投资大亨伊坎(Carl Icahn)周二证实，总统当选人特朗普正在考虑请华尔街资深人士Steven Mnuchin担任财长，请亿万富翁Wilbur Ross担任商务部长。伊坎长期支持特朗普，亦是维权投资者。

“跟特朗普谈过。正在考虑让Steve Mnuchin和Wilbur Ross分别担任财长与商务部长。两人都是很好的人选，”伊坎在推特上写道。(bit.ly/2f1fbaP)

伊坎是特朗普的密友。特朗普在竞选期间，经常夸赞他的商业头脑。伊坎还在推文中表示，Mnuchin和Ross都是他的朋友，“他们两个在我认识的人里面属于最聪明的。”

Mnuchin是高盛(GS.N)的前合伙人，也是特朗普竞选活动的财务经理。在特朗普意外胜选后一周的多数时间，外界认为他是财长的热门人选。

财长的潜在人选还包括摩根大通首席执行官迪蒙(Jamie Dimon)和众议院金融服务委员会主席亨萨林(Jeb Hensarling)。亨萨林曾说过，希望投身于金融监管改革。迪蒙是终身民主党人，以前否认对财长职位感兴趣。

Ross是特朗普经济顾问团队的一员。记者打给Ross的电话未立即得到回复。(完)