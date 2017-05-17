特朗普FBI局长征才之路碰壁 两位热门人选表态婉拒

韩国军方周二将与美国举行联合军演 美国B-1B轰炸机参加
路透首尔6月20日 - 韩国空军一名官员称，韩国军方计划在周二与两架美国超音速B-1B Lancer轰炸机举行联合军演，这是预定演习的一部分。
路透华盛顿5月16日 - 特朗普政府找寻联邦调查局(FBI)局长人选的进度周二遭遇阻碍，两位可能的热门人选婉转暗示无意接任。
法官Merrick Garland与德州参议员John Cornyn的顾问都对路透表示，他们都劝两人不要接手FBI局长职务，警告他们这形同放弃重要又可靠的工作，接下充斥政治算计与争议的烫手山芋。
不愿具名的顾问表示，在特朗普在5月9日突将科米革职后，新任FBI局长的职务几乎没有安全性可言，也难逃政坛观察人士的密切监督。
距离特朗普表示可能就人选做出决定不过三天，Garland与Cornyn纷纷表态自清，显示出特朗普政府纷扰剪不断理还乱之际，白宫找寻FBI局长继任人选之路坎坷难行。
特朗普炒掉科米，引发许多议员不满，包括部分共和党议员。
Garland现任哥伦比亚特区联邦巡回上诉法院首席法官，一名了解他想法的消息人士表示，Garland“热爱他的工作，无意离开司法界。”
Cornyn则发表声明称，已告知白宫“继续在参议院为保守议题奋斗，就是我为民服务的最佳方式。”
白宫发言人斯派塞(Sean Spicer)周二对记者表示，在特朗普周五首次出访前，仍有可能宣布FBI局长人选。他表示，美国司法部仍在寻访候选人。(完)
(编译 陈宗琦；审校 张荻)
路透首尔6月20日 - 韩国空军一名官员称，韩国军方计划在周二与两架美国超音速B-1B Lancer轰炸机举行联合军演，这是预定演习的一部分。
路透布鲁塞尔6月19日 - 英国和欧盟的退欧谈判代表周一在布鲁塞尔举行首次会议，双方就如何组织谈判达成一致，不光释放出达成协议的良好意愿，还强调了谈判的复杂程度以及时间的紧迫性。
路透布鲁塞尔6月19日 - 欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔和英国脱欧事务大臣戴维斯周一进行了英国退欧首日磋商，巴尼尔在会后表示，英国必须有序地退出欧盟。