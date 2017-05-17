特朗普FBI局长征才之路碰壁 两位热门人选表态婉拒

路透华盛顿5月16日 - 特朗普政府找寻联邦调查局(FBI)局长人选的进度周二遭遇阻碍，两位可能的热门人选婉转暗示无意接任。

法官Merrick Garland与德州参议员John Cornyn的顾问都对路透表示，他们都劝两人不要接手FBI局长职务，警告他们这形同放弃重要又可靠的工作，接下充斥政治算计与争议的烫手山芋。

不愿具名的顾问表示，在特朗普在5月9日突将科米革职后，新任FBI局长的职务几乎没有安全性可言，也难逃政坛观察人士的密切监督。

距离特朗普表示可能就人选做出决定不过三天，Garland与Cornyn纷纷表态自清，显示出特朗普政府纷扰剪不断理还乱之际，白宫找寻FBI局长继任人选之路坎坷难行。

特朗普炒掉科米，引发许多议员不满，包括部分共和党议员。

Garland现任哥伦比亚特区联邦巡回上诉法院首席法官，一名了解他想法的消息人士表示，Garland“热爱他的工作，无意离开司法界。”

Cornyn则发表声明称，已告知白宫“继续在参议院为保守议题奋斗，就是我为民服务的最佳方式。”

白宫发言人斯派塞(Sean Spicer)周二对记者表示，在特朗普周五首次出访前，仍有可能宣布FBI局长人选。他表示，美国司法部仍在寻访候选人。(完)