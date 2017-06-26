美总统特朗普游说党内议员 争取对共和党医改法案的支持

路透华盛顿6月23日 - 特朗普总统周五致电共和党参议员，欲动员他们支持本党的医保改革方案，同时他也承认，这项立法能否成功通过，命运仅悬于一线之间。

已有五位共和党籍议员宣布将不会支持目前这个医改法案。

白宫官员周五说，特朗普一直和参议院共和党领袖麦康奈尔(Mitch McConnell)保持联系，并且在周四和周五打电话和其他议员沟通。

随着表决日期临近，特朗普将发挥更大的作用。参议院的共和党领袖们可能得仰仗特朗普向那些犹豫不决的保守派议员示好。

由于预计所有民主党议员都将反对该议案，因此如果共和党希望能通过此案，其52席中只能允许2名跑票。

共和党参议员Dean Heller周五表示，他不会支持当前形式的议案；Heller是第五位反对该议案的共和党参议员。

一名白宫官员称，特朗普已推动其团队持续介入，并计划施展他的谈判实力。

保健类股周五收跌0.1%，扳回部分尾盘因Heller表态而急跌的跌幅。(完)