“特朗普冲击”带来市场成交量爆发 银行和交易所笑逐颜开

2016年11月9日，纽约证交所内交易员们的工作场景。 REUTERS/Brendan McDermid

路透纽约11月9日 - 美国共和党总统候选人特朗普周三赢得大选，投资者只好手忙脚乱地重新部署仓位，银行、股票交易所以及券商也喜迎一波成交量爆发。

机构和散户投资者大举买入金融股和制药类股，冀望共和党入主白宫后将会放宽对这些行业的监管，“特朗普冲击(Trump bump)”有可能让这一天成为今年美国市场.AD.US的高成交日之一。

私营监狱运营公司Corrections Corp of America(CXW.N)也跳涨，因特朗普谈及犯罪问题时措辞强硬。

全球做市商公司KCG表示，其散户股票交易业务一下子达到平时的三倍，因投资者调整仓位，上市交易基金(ETF)也频繁操作。

“今日到现在为止，大型制药股和金融股交投非常非常活跃，十分契合银行和健保行业的监管环境有可能发生变化这一主题，”KCG执行长Daniel Coleman在采访中说。

KCG程式交易部门成交量约为平时的两倍，公债交易执行部门的业务也比平时增加一倍半。

股票、外汇和债券的交易普遍激增，银行交易部门大为受益。

“和英国退欧公投这种一次性事件相比，这回特朗普当选带来的不确定性要大得多，”R.J. O’Brien and Associates机构销售副总裁Alex Manzara说。

“我们有可能看到这种波动性持续下去。交易部门的环境应该会改善，”他说。

**并购受冲击**

标普金融类指数.SPSY上涨4%，触及2008年5月以来最高水准，因投资者押注特朗普的政策将提升通胀，从而让美联储继续处在下月升息的道路上，而升息则会提振银行业获利。

对于金融业人士来说，并不全都是好消息。投资银行人士预计，公司老板将暂时停下并购脚步，因为特朗普将如何指引全球贸易和税收政策还充满不确定性。

高盛分析师预计，那些业务集中于为并购提供咨询服务的银行业者，获利可能下降20-30%。

债券交易方面，规模达13.6万亿美元的美国公债市场遭遇大规模抛售。在某些时候，成交量甚至比英国6月23日退欧公投后一天还高。

在芝加哥期货交易所(CBOT)，10年期美债期货的成交量可望创下2014年10月15日以来最高日成交量。

根据数家大型银行的消息人士，周三外汇市场成交量也非常高。(完)