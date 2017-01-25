美国总统特朗普签署命令 推进存在争议的输油管线项目建设

路透华盛顿1月24日 - 美国总统特朗普周二签署命令，为存在争议的Keystone XL和Dakota Access输油管线项目扫清道路，令奥巴马政府时期的重要环保行动受挫，但有利于能源基础设施的扩张。

预计加拿大和美国北达科他州的油企将从中获益，原油(通过上述输油管线)将更快到达美国墨西哥湾沿岸地区的炼厂；但这些项目的推进标志着美国原住民部落以及环保人士遭遇重大失败，他们誓言将通过法律行动反对政府的决定。

特朗普竞选时承诺提高国内能源产量，还在就职前暗示他支持完成Dakota Access输油管线项目并重新启动价值80亿加元(61亿美元)的Keystone XL项目，后者在2015年被时任总统奥巴马否决。

特朗普签署的命令还可能令北达科他州反对Energy Transfer Partners(ETP.N)的抗议者已经取得的胜利果实化为乌有；该公司在12月时未能获得在密苏里河河床以下铺设Dakota管线的许可。

抗议人群集会数月，反对这条价值38亿美元的输油管线在Standing Rock Sioux保留地附近的一处湖泊下方通过，称管线威胁到水资源和神圣的原住民定居点。(完)