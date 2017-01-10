（修正）特朗普女婿库什纳将担任白宫高级顾问

英国停止与美国共享曼彻斯特爆炸案信息--BBC
路透伦敦5月25日 - 英国广播公司(BBC)周四表示，英国警方已停止与美国共享曼彻斯特自杀式爆炸案的信息，此前关于调查情况的细节外泄惹怒了英国政府。
（修改第三段错字）
路透华盛顿1月9日 - 美国当选总统特朗普过渡团队官员周一称，特朗普的女婿库什纳(Jared Kushner)将成为一名白宫高级顾问，处理贸易协议和中东事务。总统家庭亲密成员担任要职的情况很少见。
现年35岁的库什纳接受了这一职位，他是特朗普女儿伊万卡的丈夫。法律顾问给出的意见是此举不违反美国反裙带关系法，基于法院裁决，这一法令不适用于白宫。该职位不需要美国参议院确认。
伊万卡将不在白宫中任职。
从纽约迁至华盛顿，这两位特朗普家庭成员必须大量脱手所持的各类金融资产，而且不可避免地面临外界关于潜在利益冲突的质疑。
库什纳将与候任白宫幕僚长普理伯斯(Reince Priebus)及高级策略专家Steve Bannon紧密合作，为总统提供建议。官员称库什纳至少一开始会把重点放在贸易政策和中东问题上。(完)
(编译 王琛；审校 张涛)
路透伦敦5月25日 - 英国广播公司(BBC)周四表示，英国警方已停止与美国共享曼彻斯特自杀式爆炸案的信息，此前关于调查情况的细节外泄惹怒了英国政府。
路透雅加达5月25日 - 雅加达一公车总站周三疑似发生自杀炸弹攻击，造成三名执勤员警丧生，印尼总统周四呼吁民众保持冷静；当局指称这起事件有着一些全球伊斯兰好战份子的特征。
路透伦敦5月25日 - 英国卫报报导称，在周四布鲁塞尔北约峰会上，英国首相特雷莎·梅将当面向特朗普提出对美国泄露曼彻斯特爆炸案情报的担忧。