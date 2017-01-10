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时事要闻 | 2017年 1月 10日 星期二 09:47 BJT

（修正）特朗普女婿库什纳将担任白宫高级顾问

（修改第三段错字）

路透华盛顿1月9日 - 美国当选总统特朗普过渡团队官员周一称，特朗普的女婿库什纳(Jared Kushner)将成为一名白宫高级顾问，处理贸易协议和中东事务。总统家庭亲密成员担任要职的情况很少见。

现年35岁的库什纳接受了这一职位，他是特朗普女儿伊万卡的丈夫。法律顾问给出的意见是此举不违反美国反裙带关系法，基于法院裁决，这一法令不适用于白宫。该职位不需要美国参议院确认。

伊万卡将不在白宫中任职。

从纽约迁至华盛顿，这两位特朗普家庭成员必须大量脱手所持的各类金融资产，而且不可避免地面临外界关于潜在利益冲突的质疑。

库什纳将与候任白宫幕僚长普理伯斯(Reince Priebus)及高级策略专家Steve Bannon紧密合作，为总统提供建议。官员称库什纳至少一开始会把重点放在贸易政策和中东问题上。(完)

(编译 王琛；审校 张涛)

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