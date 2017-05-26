美国总统特朗普的女婿受到FBI“通俄门”调查--媒体报导

特雷莎·梅就居留权释出善意 退欧谈判迈出好聚好散第一步
路透布鲁塞尔6月22日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四就退欧后居住于英国的外籍人士的议题，向欧盟各国领袖提出一项“公平”协议，不过欧盟领袖们对之抱怀疑态度，要求特雷莎·梅提供更多细节。
路透华盛顿5月25日 - 据华盛顿邮报及美国国家广播公司(NBC)周四报导，身兼白宫高级顾问的特朗普总统女婿库什纳(Jared Kushner)正受到美国联邦调查局(FBI)“通俄门”的调查。
华盛顿邮报引述知情人士报导，库什纳因为与俄罗斯人士之间的往来而受到调查，其中包括俄罗斯大使及一名莫斯科的银行界人士。NBC表示，库什纳是否接到FBI希望提供记录的任何要求尚不得而知。(完)
(编译 龚芳; 审校 李婷仪)
路透布鲁塞尔6月22日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四就退欧后居住于英国的外籍人士的议题，向欧盟各国领袖提出一项“公平”协议，不过欧盟领袖们对之抱怀疑态度，要求特雷莎·梅提供更多细节。
路透华盛顿6月22日 - 一名美国官员周四告诉路透，朝鲜又进行了一次火箭发动机测试，美国认为这可能是朝鲜开发洲际弹道导弹计划的一部分。
路透首尔6月22日 - 韩国总统文在寅周四称，中国在抑制朝鲜核计划方面应做出更多努力，他还呼吁中国国家主席习近平“解除一切”因韩国决定部署萨德而报复韩国企业的措施。