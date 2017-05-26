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时事要闻 | 2017年 5月 26日 星期五 08:01 BJT

美国总统特朗普的女婿受到FBI“通俄门”调查--媒体报导

路透华盛顿5月25日 - 据华盛顿邮报及美国国家广播公司(NBC)周四报导，身兼白宫高级顾问的特朗普总统女婿库什纳(Jared Kushner)正受到美国联邦调查局(FBI)“通俄门”的调查。

华盛顿邮报引述知情人士报导，库什纳因为与俄罗斯人士之间的往来而受到调查，其中包括俄罗斯大使及一名莫斯科的银行界人士。NBC表示，库什纳是否接到FBI希望提供记录的任何要求尚不得而知。(完)

(编译 龚芳; 审校 李婷仪)
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