焦点：特朗普拟对进口钢铁征税 但可能引来欧盟“保障措施”--消息

2017年2月20日，比利时布鲁塞尔，美国副总统彭斯访问欧盟期间，欧盟委员会总部的美国国旗和欧盟旗帜。

路透伦敦/日内瓦7月19日 - 政界和业内消息人士透露，美国总统特朗普拟以国家安全为由对进口钢铁征税，可能引发欧盟迅速采取“保障措施”。

特朗普引用冷战时期的法律，提出根据“232条款”对美国钢铁产业进行评估；如果认为进口钢铁危及国家安全，可以依据该法律加征关税或设置进口配额。

此举受到外交人士的普遍批评。他们警告，这样做有引发报复的风险，而且以国家安全为借口违反全球贸易规则，这种做法如果被普遍接受，全球贸易秩序将会遭到破坏。

通过世界贸易组织(WTO)的争端解决系统挑战这个方案，需耗时数年。不过WTO也允许各国加征紧急“保障性”关税，以应对未曾预料、具有破坏性的进口激增情况。

“我理解这是他们将推进的方向...这是他们打算做的事，”一名驻布鲁塞尔的贸易律师表示。

美国商务部可能在本周向特朗普提出课税计画，但据悉倚赖廉价钢品进口的美国制造商、能源公司及零售商等也正努力游说反对。

在美国关税矛头瞄准中国之际，欧盟担心原本要销往美国的钢品会转到自家门前。

**工作岗位流失**

全球钢铁行业规模仅次于油气产业。由于特朗普的主要支持群众基础来自于铁锈州，当地失业多可归因于来自中国进口钢品，因此这个议题在政治议程上迅速窜起。

一名欧盟消息人士称，若将此事状告WTO，可能得花至少三年才能获得解决，这正是问题所在。

“但我相信，保障措施协定也是有可能。读一读保障措施协定吧，”这位消息人士说。“˙我可以告诉你，我们的人正在积极研究。没错，有方法可以不用等上三年就能迅速回击。”

根据WTO规定，在极端情况下，也就是拖延可能造成难以恢复的破坏时，成员国可以加征关税，其目的并非仅止于遏制进口激增，也可以是为了避免这种进口飙升的威胁。

和反倾销税、反补贴税等贸易防御举措不同之处在于，保护性措施所针对的对象不是单一国家，其影响是全球性的。

美国前总统小布什在2002年对钢铁课征最多30%关税时，欧盟迅速祭出保障措施。欧盟还与中国、日本、韩国、挪威、瑞士、巴西、新西兰一起诉诸WTO裁决，最后迫使美国让步。(完)