焦点：特朗普政府公布减税计划 共和党议员视之为指导方针

路透华盛顿4月26日 - 美国总统特朗普周三提议，大幅下调对企业及企业海外获利汇回美国的税率。国会共和党人士大多支持该计划，但这份计划被视为只是行动的第一步。

周六特朗普就职将满100天之际，政府宣扬特朗普的减税蓝图是具有里程碑意义的提议。计划中还要求调高个人纳税标准抵扣、减少纳税等级、并废除房地产遗产税。

掌控参众两院的共和党一直等待着税改。对于党内财政鹰派人士，特朗普的建议可能不合心意。方案中缺乏提高收入的计划，而且可能增加数以十亿美元计的联邦赤字。

白宫国家经济委员会主任柯恩和美国财长努钦(Steven Mnuchin)在白宫公布了这份提议，并称之为“核心原则”，将据此与国会共同起草一份可以通过的议案。

努钦称，计划中的减税将由经济增长、降低税务抵扣、以及封堵税收漏洞来补偿。

“我们的目标是令美国企业在全球最具竞争力，”他说道。“总统决心激发企业的增长。”

众议院议长莱恩(Paul Ryan)、参议院共和党领袖麦康奈尔(Mitch McConnell)以及国会税务委员会的共和党高层均对特朗普的提议表示欢迎，他的提议并为今后立法进程中的细节调整留出了空间。

他们在声明中称，“今天特朗普政府列出的原则，将成为国会和政府调整税制的关键指导方针”。

特朗普的计划在正式宣布之前已被泄露。莱恩周三早间对计划表达了乐观看法，尽管该计划不包含他所推动的对进口商品征收“边境调整税”。这个想法是众议院共和党人所提出，以此抵消大幅减税造成的收入损失。

“我们对80%的内容看法一致，对(剩余)20%的内容看法近似，”他说道。

**“不道德的计划”**

资深民主党议员抨击这项计划，包括其“涓滴”经济学的基本观念。

民主党在参议院税务委员会的头号人物Ron Wyden称该计划“不道德”，表示该计划将为富人减税，与总统自身的商业利益存在冲突，“让美国债务缠身，劳动者只能分到残羹剩饭。”

计划公布后，美股周三削减涨幅。特朗普去年11月当选后，华尔街一直乐观看待企业减税的前景，不过近来股市涨势停歇，因为特朗普政策不见明朗化，以及对医保法案推动受挫存有疑虑。

部分分析师与投资者心知肚明，税改法案的通过绝非一蹴而就。

“我们相当清楚他(特朗普)有意调降企业与个人税负，同时简化纳税流程，不过这都是理想化的情况，”新泽西州Bernardsville市Janlyn Capital董事总经理Andre Bakhos表示，“市场不会负面解读这项计划，但过程中肯定会有阻碍，就像特朗普所说与所做的一切，外界都会有不同意见一样。”

**“开启”增长模式**

白宫表示，特朗普计划将上市企业所得税税率从35%下调至15%，并将过手税(即公司税由企业所有者缴纳(pass-through))最高税率从39.6%调降至15%。

上市企业会根据盈亏直接缴税，过手税是按照个人所得税缴纳。

努钦还表示，特朗普还提议将大幅下调企业汇回国内的海外利润的税率，目前税率为35%。他并未指出该税率应降至多少，但称政府正与国会制定一个低税率。

美国跨国企业有2.6万亿(兆)美元左右的海外获利被免税，因为按照法规只有在这些获利汇回美国时才会被征税。特朗普建议对这些汇回的获利征税，但税率要低。

如果实施这些措施，企业营收将出现一次性的增加，而这些增加的营收有可能被用于基础设施支出，这个想法有助于从民主党拉票。

对于美国纳税人，特朗普计划将税级从七个减少到三个(分别为10%、15%和35%)，并将美国人在报税时可以申报的应税收入抵扣标准提高一倍。

民主党以及对财政政策持鹰派观点的共和党人士，将关切特朗普的提议会导致多大程度的赤字膨胀。为将影响降至最小，共和党将大大仰赖一种经济模型方法--“动态评分”来预测减税所带来的经济增长和新税收。

“整体经济计划是由大规模减税、税负改革、监管松绑以及贸易条款协商所组成，有了这项计划，长久以来受到压抑的经济增长将会完全释放出来。”努钦说。

美国商会等企业团体对这项提案表示欢迎，并指出这仅是税政改革的起步。

零售业领导人协会对其中的降税要求赞不绝口，但重申反对边境调整税，有些企业担心这将导致物价上涨。 (完)