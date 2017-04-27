焦点：特朗普政府公布减税计划 共和党议员视之为指导方针

焦点：白宫提议出售美国一半战略石油储备 将削弱OPEC减产行动
路透新加坡5月23日 - 美国总统特朗普提议出售美国一半战略石油储备的方案周二令能源市场大呼意外，因为这与石油输出国组织(OPEC)控制供应以抬高油价的行动背道而驰。
路透华盛顿4月26日 - 美国总统特朗普周三提议，大幅下调对企业及企业海外获利汇回美国的税率。国会共和党人士大多支持该计划，但这份计划被视为只是行动的第一步。
周六特朗普就职将满100天之际，政府宣扬特朗普的减税蓝图是具有里程碑意义的提议。计划中还要求调高个人纳税标准抵扣、减少纳税等级、并废除房地产遗产税。
掌控参众两院的共和党一直等待着税改。对于党内财政鹰派人士，特朗普的建议可能不合心意。方案中缺乏提高收入的计划，而且可能增加数以十亿美元计的联邦赤字。
白宫国家经济委员会主任柯恩和美国财长努钦(Steven Mnuchin)在白宫公布了这份提议，并称之为“核心原则”，将据此与国会共同起草一份可以通过的议案。
努钦称，计划中的减税将由经济增长、降低税务抵扣、以及封堵税收漏洞来补偿。
“我们的目标是令美国企业在全球最具竞争力，”他说道。“总统决心激发企业的增长。”
众议院议长莱恩(Paul Ryan)、参议院共和党领袖麦康奈尔(Mitch McConnell)以及国会税务委员会的共和党高层均对特朗普的提议表示欢迎，他的提议并为今后立法进程中的细节调整留出了空间。
他们在声明中称，“今天特朗普政府列出的原则，将成为国会和政府调整税制的关键指导方针”。
特朗普的计划在正式宣布之前已被泄露。莱恩周三早间对计划表达了乐观看法，尽管该计划不包含他所推动的对进口商品征收“边境调整税”。这个想法是众议院共和党人所提出，以此抵消大幅减税造成的收入损失。
“我们对80%的内容看法一致，对(剩余)20%的内容看法近似，”他说道。
**“不道德的计划”**
资深民主党议员抨击这项计划，包括其“涓滴”经济学的基本观念。
民主党在参议院税务委员会的头号人物Ron Wyden称该计划“不道德”，表示该计划将为富人减税，与总统自身的商业利益存在冲突，“让美国债务缠身，劳动者只能分到残羹剩饭。”
计划公布后，美股周三削减涨幅。特朗普去年11月当选后，华尔街一直乐观看待企业减税的前景，不过近来股市涨势停歇，因为特朗普政策不见明朗化，以及对医保法案推动受挫存有疑虑。
部分分析师与投资者心知肚明，税改法案的通过绝非一蹴而就。
“我们相当清楚他(特朗普)有意调降企业与个人税负，同时简化纳税流程，不过这都是理想化的情况，”新泽西州Bernardsville市Janlyn Capital董事总经理Andre Bakhos表示，“市场不会负面解读这项计划，但过程中肯定会有阻碍，就像特朗普所说与所做的一切，外界都会有不同意见一样。”
**“开启”增长模式**
白宫表示，特朗普计划将上市企业所得税税率从35%下调至15%，并将过手税(即公司税由企业所有者缴纳(pass-through))最高税率从39.6%调降至15%。
上市企业会根据盈亏直接缴税，过手税是按照个人所得税缴纳。
努钦还表示，特朗普还提议将大幅下调企业汇回国内的海外利润的税率，目前税率为35%。他并未指出该税率应降至多少，但称政府正与国会制定一个低税率。
美国跨国企业有2.6万亿(兆)美元左右的海外获利被免税，因为按照法规只有在这些获利汇回美国时才会被征税。特朗普建议对这些汇回的获利征税，但税率要低。
如果实施这些措施，企业营收将出现一次性的增加，而这些增加的营收有可能被用于基础设施支出，这个想法有助于从民主党拉票。
对于美国纳税人，特朗普计划将税级从七个减少到三个(分别为10%、15%和35%)，并将美国人在报税时可以申报的应税收入抵扣标准提高一倍。
民主党以及对财政政策持鹰派观点的共和党人士，将关切特朗普的提议会导致多大程度的赤字膨胀。为将影响降至最小，共和党将大大仰赖一种经济模型方法--“动态评分”来预测减税所带来的经济增长和新税收。
“整体经济计划是由大规模减税、税负改革、监管松绑以及贸易条款协商所组成，有了这项计划，长久以来受到压抑的经济增长将会完全释放出来。”努钦说。
美国商会等企业团体对这项提案表示欢迎，并指出这仅是税政改革的起步。
零售业领导人协会对其中的降税要求赞不绝口，但重申反对边境调整税，有些企业担心这将导致物价上涨。 (完)
(编译 王丽鑫/陈宗琦/许娜/龚芳/李婷仪 审校 徐文焰/张荻/郑茵)
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