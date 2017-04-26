美国总统特朗普税改计划将大幅降低企业所得税

路透华盛顿4月25日 - 美国官员说，特朗普政府将在其周三的税政原则要点中提议大幅调降企业所得税率，并且大幅降低企业将海外获利汇回美国时应缴纳的税率。

特朗普希望他的计划能成为美国参众两院的指引路标，该计划将包括一些具体的减税提案，但达不到共和党讨论已久的全面税改的程度。

“我们在这方面又推进了一点点，”白宫一高级官员周二晚间对记者们说。

另一位政府官员说，特朗普已要求助理把公共企业所得税率从35%下调至15%。

另一名官员也表示，特朗普打算提议把企业汇回海外获利的税率从现行的35%降至10%，以兑现其竞选主张。

这名官员称，该计划的内容还将包括大幅调降税赋由所有者缴纳的公司(pass-through businesses)最高税率从从39.6%降至15%。此类公司包括很多小型合伙及独资企业。

特朗普的提议中不包括备受争议的进口商品“边境调节”税。众议院共和党议员此前的提议中包含了这项内容，以抵消减税导致的税收损失。

美国财长努钦曾表示，特朗普的税改计划将刺激经济增长，因而可以自行解决税收减少问题。(完)