特朗普许诺数周内宣布重大税改计划 但未透露细节

路透华盛顿2月9日 - 美国白宫周四表示，总统特朗普打算在未来几周内宣布里根时代以来最为雄心勃勃的税改计划。这一消息推动美股和美元上涨，因市场寄望于公司税率能够调降。

特朗普在白宫会见航空公司高管时承诺，将推出“重大的”税改计划，但未透露具体内容，只是称需要减轻企业的纳税负担。

“进展非常顺利。我们比计划提前了不少，”特朗普称。“我们将在大约两三周内宣布一些事情，对于税改和发展航空基础设施而言，将非常重要。”

白宫发言人斯派塞(Sean Spicer)稍后对记者称，特朗普将公布一份全面的税改计划，包括对个人和企业减税。

尽管在实施税改之前国会可能会存在一些异议，但美元、债券收益率及股市均因这一消息而上涨。

根据美国法律，只有国会可以大幅调整税法。自1986年以来税法从未进行过彻底整改。税务立法必须首先从众议院开始。

美国众议院筹款委员会主席Kevin Brady表示，他“非常乐观地”看待特朗普的讲话。“我们将以合适的方法朝共同的方向努力，”Brady对福克斯新闻表示。

美国两大党基本都同意有必要进行税务改革，但税法存在许多漏洞，其复杂性妨碍了行动。

投资者一直在等待特朗普有关刺激美国经济增长承诺的细节。

“这确实是他胜选后美元应声上涨的关键，我认为投资者又要兴奋一次了，”BK Asset Management总经理Kathy Lien表示。特朗普的讲话推动美元兑日圆创三周来最大单日涨幅。

白宫和众议院共和党人士一直在讨论众议院税改计划，其中包括颇具争议的边境税调整计划。该举措遭到零售商、炼油商和汽车厂商的抨击，他们担心20%的进口税可能抬高消费者物价。

共和党参议员David Perdue称边境税调整是一个“糟糕的想法”，并在一封信中敦促其同僚不要支持。这表明推进税改进程艰难。(完)