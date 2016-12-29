焦点：特朗普税收改革前景或取决于不为人知的“打分”委员会

路透华盛顿12月28日 - 美国当选总统特朗普在2017年改革美国税收制度的目标能否达成，将部分取决于国会一个不出名的委员会。这个委员会的任务是估计未来美国经济成长有多大程度是减税的结果。

这个委员会就是美国国会税收联合委员会(JTC)，它不属于任何党派，所做的事就是根据经济模型预测法案对联邦预算最终的影响，对国会的主要税收法案进行“动态评分”。一项法案的动态评分越高，就认为其越有可能促进经济成长，提高税收并控制联邦赤字。

特朗普以及国会共和党议员正在筹划约30年来最大规模的税制改革，JCT已受到来自企业游说者以及其它减税鼓吹者的压力，这些人担心如果动态评分过低，可能表明这项法案会扩大联邦预算赤字，扩大的幅度即便达不到万亿美元级别，也会数以十亿计。

“这其中的问题在于，联合委员会的工作人员采用的一系列假设只考虑了最小程度的效果，低估了正确实施税改可能带来的影响。”保守派智库传统基金会的经济政策分析师David Burton说。

如果动态评分较低，共和党人可能不得不下调减税的规模，或让改革成为临时性政策，如此一来将严重限制这项本来是特朗普最主要竞选承诺的发挥空间。

其他分析师警告称，想获得较高动态评分的压力可能令数据受到政治干扰，以帮助税改计划在国会获得通过，但未来恐导致赤字膨胀。

直到去年，JCT在进行这一复杂而神秘的计算时，一直在使用多个经济模型，反映出这项工作中蕴含的不确定性。但众议院共和党议员在2015年修改了规定，要求对提案的打分只需考虑其对整体经济、进而对税收的影响这个因素的估计。

预计明年将出台的税收改革方案，将是JCT使用新打分方法以来的最大规模立法，为该委员会带来巨大的挑战。

JCT主席Thomas Barthold在接受路透访问时，承认动态评分带来了挑战。

“美国经济相当复杂，没有哪一种模型能够全面体现出这种复杂和细微程度。因此构建模型的实质就是化繁为简，只突出其中的某几个点，”他说。

税改尚在数月之后。但在2017年进行的初步立法预计可能介于两个相似但独立的方案之间，一个有特朗普的支持，另一个则受包括众议院议长莱恩(Paul Ryan)在内的众议院共和党人的支持。

这两个方案都侧重于动态评分显示的财政可行性。即便是最稳健的独立评分都显示，两个方案均会令赤字扩大。

JCT自2003年起在税收法案评分中引入了宏观经济分析，基于多种假设对经济方面的影响提供一系列预估。

美国众议院筹款委员会主席坎普(Dave Camp)在2014年推出税改法案时，JCT采用了两套模型，预测财政收入增幅在500亿-7,000亿美元之间。该委员会当时还预测经济增长率在0.2-1.8%之间。

在明年推出的税改措施或比坎普的方案更为复杂，导致一部分人担心，对财政预算和经济增长预测的范围会更加宽泛。(完)