医保立法失利后 特朗普税改计划前路或更坎坷

路透华盛顿3月27日 - 美国总统特朗普寻求其首个立法胜利，白宫将牵头制定税改立法，并把目标日期设在8月，此前取代奥巴马医保的一项法案于上周闯关失败。

白宫周一表示他们正在推进税改，称这对特朗普而言“非常优先”，而且是“他有非常强烈感觉的事情”。

“显然，在此事上我们正在驾驶着列车，”白宫发言人斯派塞在简布会上称。并补充说：“我们在此事上会与国会合作。”

斯派塞指出，美国财长努钦曾谈及把8月作为税改立法的目标日期，不过该时间表可能会变动，取决于达成共识的速度。

一项全面的税改议案要获得国会通过，并送到特朗普的办公桌上签署成为法律，将并非易事，尤其是在特朗普政府曾大力游说，但党内分歧仍搞砸了医保立法的情况下。

特朗普在医保改革议案上受挫，让投资者警觉起来，开始评估今年通过税改的机率。美国主要股指周一大幅低开，之后扳回跌幅，道指和标普500指数小幅收低。

众议院筹款委员会主席Kevin Brady周末表示，白宫应该从众议院的提案着手，而非另起炉灶。

Brady周一对记者表示，“我认为特朗普的税改计划与众议院共和党议员的版本有80%相同。我认为应该向90%或更高迈进。”

白宫周末提出了税改折中方案的想法，以争取民主党温和派的支持。白宫幕僚长普理伯斯周日称，折中方案应包括对中产阶级的减税。

斯派塞周一对特朗普能容忍因减税导致联邦赤字上升的幅度含糊其辞。

他称，“目前回答这个问题还为时尚早。”(完)