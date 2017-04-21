特朗普税改计划将仰赖未来经济成长以支应减税--官员

路透华盛顿4月20日 - 美国总统高层顾问周四表示，特朗普的税改计划多半将仰赖未来税收因经济加速成长而增加，以支应大幅减税。

在特朗普上任即将届满百日之际，这项讯息表明白宫税改计划可能和国会共和党版本分道扬镳；后者希望课征进口税，让企业不再享有支付债务利息的税负减免。

“税率下调，部份将由减少税负减免及课税更加简化所抵销，”财长努钦(Steven Mnuchin)在国际货币基金组织(IMF)及世界银行在华盛顿举行的春季会议场边表示。

“但我们相信，这多半会由基本面的经济成长及动态信用评分所支应，”他补充道。

动态信用评分为一项鲜为人知的政府预测方法，其采用经济模型，预测新税及经济政策刺激经济成长导致税收变化的情况。

共和党人士相信，大幅度税改将可带动美国经济年增长率升至3%以上。但如果预期中的改善没能实现，那么这项策略将造成更大的赤字及债务负担。

努钦说动态评分的做法，可以在美国税法自1986年以来首次重大改革之际为特朗普和国会提供2万亿美元的税收缓冲。

由美国众议院议长莱恩所支持的国会版税改计划是一项边境调整税提案，提议对进口征税但豁免出口税，并且取消企业的净利息抵扣，从而为政府带来逾2万亿美元收入。但这两种措施都遭到企业界及共和党议员的强烈反对。

努钦说，边境调整税可能会刺激美元升值而伤及美国出口；也可能在美元不升值的情况下助长消费通胀。

政府的目标是提出一项可以很快让参众两院都点头同意的计划。(完)