分析：对华强硬？ 特朗普团队内部尚难达成一致

图为2014年11月资料图片，显示美国总统奥巴马访华期间天安门广场飘扬的中国与美国国旗。 REUTERS/Petar Kujundzic

路透华盛顿1月13日 - 即将上台的美国新政府发表强硬对华言论，为两国在安全、贸易乃至网络空间等问题上的摊牌定下基调。但相互矛盾的迹象又布下迷雾，让人看不透特朗普在对抗中国的道路上到底准备走多远。

特朗普的国务卿提名人蒂勒森(Rex Tillerson)上周三发出了火药味颇浓的挑战，他呼吁阻止中国靠近其在南海修建的人工岛。存在极大争议的南海问题看来很可能成为一个爆发点。

特朗普团队的一名顾问对路透表示，作为特朗普提名的美国最高外交官候选人，蒂勒森的意思并非要新政府对中国实施海上封锁，这种做法有可能引发中美武装冲突，而这并非美国新政府所愿。

但另一名被授权代表过渡团队发言的官员却推翻了这一说法，称蒂勒森表示应禁止中国登南海人工岛时“并未说错话”。

过渡团队虽然在政策方面释出矛盾讯号，但对于在东亚地区建立起强大海军以对抗中国崛起的计划，正在取得进展。

过渡团队的顾问对谈及路透目前考量的细节，例如在该地区派驻第二艘航空母舰、布署更多的驱逐舰、攻击潜艇和导弹防御系统，以及在日本和澳洲扩建或新增军事基地。

这位不愿具名的顾问表示，他们并打算在韩国配属空中远程打击武器。

即将在1月20日上任的特朗普已誓言要将美国海军军舰数量大幅扩增至350艘，但其过渡团队并没有说明，在兼顾其它大规模支出计划的同时，他将如何为此筹措资金。

美国国防部长被提名人马蒂斯(James Mattis)也没有支持蒂勒森对南海的言论，因为这似乎与华府长久以来秉持的航行自由的承诺相左。

相互矛盾的讯息凸显下一届美国政府难以制定方法，来应对特朗普面对的最大外交政策挑战之一。特朗普在竞选时就一再抨击中国，称其在贸易方面“扼杀”和“掠夺”美国。

**中国以牙还牙风险**

向特朗普过渡团队提供建议的一位美国前官员表示，该团队可能还没有完全想明白美国在军事和贸易方面对中国实施新的压力所带来的风险。

“我们不应低估中国进行反击的意愿，”这位前官员匿名对路透表示。

特朗普警告给中国贴上汇率操纵国标签，将这作为保护美国就业的部分举措，但分析师表示，中国一直在寻求支持而非削弱其汇率。他还威胁对中国商品征收惩罚性关税，此举有可能引发贸易战，进而损及两国及全球经济。

特朗普提名的国安团队高层人选中，尚未出现对亚洲区域有深厚经验的人。一些分析师不禁怀疑，新政府能否有足够专门经验把信誓旦旦的更强硬亚洲政策从言论化为实际行动。

不过特朗普任命的贸易团队中，有两名对中国持强硬立场的人士--经济学者纳瓦罗，他撰写过几本书，其中之一是“致命中国：美国如何丢掉制造业”；还有前里根政府官员Robert Lighthizer。

外界担心新政府政策取向可能太过冒险甚至适得其反，特朗普的顾问们则不以为然，坚称数十年来美国由于分心其他地区事务，在亚洲地区投入的资源相对较少。如今，“以实力谋求和平”(peace through strength)的立场，将成为美国在该区域政策的真正后盾。

“一旦开始修正军事失衡，我认为合作只会更多，不会更少，”该位特朗普顾问说。

特朗普及其内阁提名人也誓言，将进一步施压中国遏制朝鲜的核武计划，施压内容包括不排除对违反制裁朝鲜规定的中国企业祭出“二级制裁”(secondary sanctions)的可能性。

但分析师表示，如果美国政府想通过其他问题来解决此事，中国未必有兴趣配合。这些其他问题包括美国向中国政府施压，要求抑制对美国机构的网络袭击。

中国官方正在等着看特朗普上台后将会采取的行动，对美方近来的言语攻击到目前为止反应较为克制。

对外经济贸易大学的贸易专家屠新泉说，在即将上台的特朗普政府内部，很多人的言论都是彼此矛盾的。

但分析师表示，用台湾和南海等热点民族主义问题来刺激中国，可能引发激烈反应，尤其在中国今年将召开中共十九大之际。(完)