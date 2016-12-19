分析：特朗普建立老板团队 打破华盛顿政治形态

路透华盛顿12月16日 - 美国总统当选人特朗普已提名了20多人进入新一届政府，看起来就像是特朗普的分身：年龄偏大，男性白人，许多人非常富有，他们把自己看成是冒险家和交易家，更看重行动，不喜欢深思熟虑。

特朗普说华盛顿被特殊利益集团“搞坏了”，并被他们所控制。特朗普提名的新政府人选，基本上避开了拥有长期政府工作经验的专业人士，而是打造了一个由老板构成的团队。

特朗普挑选的部门主管和顾问明显缺乏智者、律师和学者，这些都是一些前任总统所青睐的类型。取而代之的是，来自艾克森美孚 (Exxon Mobil)(XOM.N)和高盛(GS.N)等企业和金融业的大佬，而且关键职位上更不乏退役将军。

其中许多人都惯于一意孤行，现在则要听命于特朗普，同时还要适应有时令人沮丧的、庞杂的美国政府官僚政治。特朗普政府预计将尽力废除奥巴马总统做成的事情，同时试图在税务和医疗保健等领域推行保守的政策路线。

一名前资深美国官员预言，新政府内恐间出现严重的意气之争。该名前官员认识艾克森美孚前执行长、特朗普提名担任国务卿的蒂勒森(Rex Tillerson)，也认识被提名担任国防部长的退役海军陆战队将军马蒂斯(James Mattis)。

蒂勒森与马蒂斯“不管到哪里都习惯于主导，现在这些地方可能将要包括白宫战情室，甚至总统办公室。”

特朗普的过渡团队曾表示，有意让内阁由经验丰富的华盛顿老手和新人混合构成。但专家们表示，引入外部血液的前任总统们，有时请进来的政治新手会犯下代价严重的错误。

特朗普迄今选择的21名内阁成员以及白宫顾问中，16人是男性白人。四名女性人选中没人担任过可以被视为高级机构职位的职务。这些人中包括一名非洲裔美国人，一名亚裔美国人和一名印度裔美国人。没有西语裔。

像挑选他们入阁的这位房地产大亨一样，有几个人都没有政府工作经验。其他一些人则对他们可能要领导的机构抱有敌意，不过他们的任命得在明年初获得参议院通过。

普林斯顿大学的总统历史学家泽里泽(Julian Zelizer)表示，特朗普正在打造具有自己个人风格的内阁：直言不讳且具有现实经验。

“让一些军事和金融界人士围绕在自己身边，发出了某种信息，”泽里泽表示，“(特朗普)就把自己想像成某种无情的激进交易者。”

**新挑战**

认识他们的人表示，这些华盛顿的新人将奋起应付行政挑战。

共和党众议员普赖斯(Tom Price)被特朗普选定为卫生与公共服务部部长，同为共和党议员的科尔(Tom Cole)称其“生性果断”。他赞赏普赖斯的外科医生职业经历。特朗普提名为美国住房和城市发展部部长的卡森(Ben Carson)，以前的职业也是外科医生。

与卡森在巴尔的摩约翰·霍普金斯医院共过事的神经外科医生布雷姆(Henry Brem)表示，卡森“头脑冷静”，不怕提出强烈意见。“他是一名绅士，他喜欢说出自己的想法，他有很好的主意--在这个世界上没人能吓住他。”

特朗普提名担任能源部长的培瑞，曾三次担任德州州长。德克萨斯大学奥斯汀分校德州政治项目主任亨森(James Henson)表示，培瑞当时“必须在非常保守且越来越意识形态化的草根阶层(支持者)、与影响力很大的企业界之间达成平衡”。

“在官僚政治体制中，在由许多极其自负的人组成的内阁这种竞争激烈的环境中，他是否还能做到那点，我认为这又是一个问题，”亨森表示。

特朗普提名的一些人从未在任何政府岗位上做过事，而且也没有什么政策决定方面的背景，包括蒂勒森、财长被提名人努钦(Steven Mnuchin)、商务部长被提名人罗斯(Wilbur Ross)和被提名担任白宫国家经济委员会主席的柯恩(Gary Cohn)。努钦曾是高盛集团高管，罗斯是亿万富豪投资者，柯恩则是高盛总裁兼首席运营官。

努钦2008年收购在金融危机期间破产的IndyMac银行，并帮助将其改造为OneWest--现在是南加州一家生机勃勃的零售银行业者。

康涅狄格斯坦福投资公司Recon Capital Partners的管理合伙人凯利(Kevin Kelly)表示，那种对现实世界的洞察力可以使政府更加有效运作。

凯利表示，那些拥有在企业担任高管经历的人，习惯于取悦股东、董事、员工和社区。“需要非常严谨和专注的人，才能成功应付这些不同群体。”

**破坏性太强？**

重用门外汉的做法并不总是奏效。2001年，前美国总统布什(布希)(George W. Bush)政府的财长奥尼尔，原来是美国铝业的首席执行官，他发表的一系列不慎言论似乎预示着与白宫立场不符的经济政策转变。他最终被解雇了。

“管理大型公共机构真的很难，需要引进经验丰富和知识渊博的人，并且需要采取不会疏远民众的工作方式，”布鲁金斯学会的治理专家曼恩(Thomas Mann)表示。

特朗普过渡团队顾问斯卡拉姆齐(Anthony Scaramucci)承认，太多的生手可能对特朗普初建立的政府有害。

“华盛顿是一个非常健康的免疫系统，”他说，“如果你把太多的现状破坏者安插进华盛顿，将会发生全面的器官排斥反应。”

特朗普为其政府选择的人选：tmsnrt.rs/2gsZzO6 (完)