焦点：特朗普扬言重税惩罚丰田墨西哥制造汽车 日本政府出面维护

2016年9月29日，巴黎车展上丰田的公司logo。 REUTERS/Jacky Naegelen

路透东京1月6日 - 日本政府周五为丰田汽车(7203.T)辩护，称该公司是美国的“重要企业公民”。因之前美国总统当选人特朗普将炮口对准丰田，并扬言将对其墨西哥制造的汽车课征惩罚性重税。

特朗普曾一再严批美国企业利用成本较低廉的外国工厂生产，而牺牲了美国国内的就业机会。他对美国汽车制造商的猛烈抨击，使福特汽车(F.N)本周取消了投资16亿美元在墨西哥兴建新厂的计划。

但特朗普周四对丰田开火，是他首次将炮口指向外国车商。特朗普在推特上发文称，“丰田汽车表示将在墨西哥下加州设立新厂为美国生产卡罗拉车，没门！要么在美国建厂，要么支付高额的边境税。”

丰田汽车股价一度跌逾3%，之后回升；本田汽车(7267.T)和日产汽车(7201.T)均下滑约2%，尽管日本政府和分析师寻求淡化特朗普言论的影响。

日本内阁官房长官菅义伟周五对记者表示，丰田是“重要的企业公民”，而经济产业大臣世耕弘成强调了日本企业对美国就业所做的贡献。

“我们认为企业业绩表现受到的影响将有限，”摩根大通资深分析师Akira Kishimoto在报告中称。“需要作出冷静的判断。”

Kishimoto表示，丰田在墨西哥的产量有限，就算在征收20%关税的“极端情况”下，对该公司营业利润的影响也仅约为6%。特朗普已经威胁，要对自墨西哥进口的汽车征收35%的关税。

丰田只是多家在墨西哥运营的公司之一。该公司在墨西哥下加利福尼亚州有一家装配厂，生产Tacoma皮卡，这家厂可能增加产量。

然而，特朗普的推文把这家工厂和墨西哥瓜纳华托(Guanajuato)一家规划中的工厂弄混了。后者规模10亿美元，于去年11月开始建设，那时美国大选刚刚过去没几天。

瓜纳华托工厂将生产卡罗拉(Corolla)车，2019年投产后年产能将达到20万辆，将卡罗拉车目前在加拿大的生产转移过来。

丰田的下加州工厂年产约10万辆皮卡和卡车车箱。丰田9月时表示，皮卡年产量将增加逾6万辆。(完)