特朗普称若丰田在墨西哥为美国生产卡罗拉车 则面临重税

路透华盛顿1月5日 - 美国当选总统特朗普周四将炮口对准日本丰田汽车(7203.T)，他扬言如果丰田汽车将为美国市场生产的卡罗拉车工厂设在墨西哥，则将向丰田汽车课征重税。

特朗普在推特上发文称，“丰田汽车表示将在墨西哥Baja设立新厂为美国生产卡罗拉车，没门！要么在美国建厂，要么支付高额的边境税。”

这是特朗普最新一次针对汽车公司在墨西哥建厂开火，也是第一次针对一家外国汽车生产商。特朗普向在墨西哥投资的企业开炮给跨境生产带来了阴影，在两国一年超过5,830亿美元的贸易中，跨境生产网络占据着重要地位。

由于担心特朗普的政策会给墨西哥这个拉美第二大经济体造成不利影响，墨西哥披索已经出现下跌。

丰田在2015年4月宣布拟在墨西哥兴建一座新厂，丰田称这座位于瓜纳华托市的工厂并不会带走美国的就业岗位。

“丰田期待与特朗普新政府合作，为消费者及汽车产业的最佳利益服务，”丰田发言人Scott Vazin说。

特朗普的推文把丰田现有墨西哥下加州工厂和计划中的瓜纳华托的工厂混淆了。下加州工厂每年生产约10万辆皮卡及卡车车箱。而瓜纳华托厂将生产卡罗拉(Corolla)，2019年投产时可年产20万辆，原本在加拿大生产的小型车将转移至此新厂制造。

特朗普发布推文之后，丰田在纽约挂牌的美国存托凭证(ADR)下跌0.5%至120.45美元。

丰田汽车社长丰田章男周四在日本表示，暂时尚无限制在墨西哥生产的计划，希望等到特朗普本月就职美国总统之后，再行决定是否做出任何变动。(完)