焦点：特朗普行情炒贵美股 基金经理人转向医疗保健及零售股淘宝

路透纽约3月24日 - 由于美国股票价格昂贵，一些拿下汤森路透理柏基金奖的股票基金经理人正转入跌深的医疗保健个股、零售股、及新兴市场股票。他们指出，这些股票提供更多机会获得突出的收益。

在2017年理柏基金奖得奖者中，Poplar Forest、Parnassus Investments及Brandes Investment Partners的基金经理人都对美股标普500指数的高估值感到忧心。标普500指数的预期市盈率(本益比)已高于18倍，处于历来区间的高端。

即使美股周二经历大跌，标普500指数自特朗普11月8日意外赢得总统大选以来的涨幅仍超过10%。

Parnassus Core Equity基金经理人Todd Ahlsten表示，比起过去几年，现在“要找到具吸引力估值的个股绝对更加困难了。”

Ahlsten指出，因此他近来持续在一些医疗保健个股增加部位，像是Gilead Sciences Inc(GILD.O)、艾尔建(Allergan)(AGN.N)及诺华(NOVN.S)。

在对共和党议案进行投票以废除奥巴马医保法案之前，医保类股下跌，因担心可能对药价实施管制。吉利德科学(Gilead Sciences)股价自年初以来重挫5.5%，同期诺华制药股价则涨2%。

原计划周四进行的投票现在已推迟。

标普指数今年迄今涨约5%。

“我们觉得相关消息正带来机会，”Ahlsten表示。

Poplar Forest Partners基金的投资组合经理J. Dale Harvey表示，他一直在削减能源和材料类股曝险，买入实体零售类股。随着亚马逊(AMZN.O)继续扩张，零售类股承压。

“商场店面的生意如今正面临客流量下降，但我们正试着寻找被误伤的价值股，”他说。

他最近将发展商场通路为主的Signet Jewelers(SIG.N)加入持股。该公司正考虑扩大独立店面的数量。该股今年迄今跌近30%，目前市盈率为9.7倍。

“该股估值中含有我们认为是莫须有的负面因素，”Harvey说。

然而，并非每个理柏基金奖的基金得主都对高估值避而远之。

Hood River Small-Cap Growth基金的投资组合经理Robert Marvin称，近期股市反弹，促使他买入游船建造商Brunswick Corporation (BC.N)和游船及游艇经销商MarineMax (HZO.N)。年内至今，这两只股双双上涨逾10%。

“随着中高收入消费者感受财富效应，我们开始看到需求大为改善，”他说。

Brandes Global Equity基金联席投资组合经理Kenneth Little称，高估值使得他的基金在美国市场“大幅减仓”。

反之，他的基金在诸如韩国、俄罗斯和巴西等新兴市场加仓，重仓持有能源和医疗保健板块。

该基金主要聚焦于大型企业，譬如俄罗斯油企卢克石油(Lukoil)、巴西航空工业公司(Embraer)、韩国汽车零配件制造商现代摩比斯(Hyundai Mobis)等。

“大体而言，美国对我们来说似乎已得到了相当充分的估值，”他说。相比之下，在新兴市场，“若能忽略短期挑战，就能在非常有吸引力的价位买入很棒的公司(的股票)，”他说。(完)