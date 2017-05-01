分析：特朗普贸易算法有误 恐难打造更强更富的美国

路透华盛顿4月28日 - 按美国总统特朗普的计算，重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)和其他协议，将可基本弥补本周稍早其内阁提出的大幅减税对税收造成的缺口。

据贸易和税收分析师，特朗普的预估可能偏差近十倍，甚至更多。他们称像周四特朗普接受路透专访中那样，以非你即我的二元化方法考虑全球问题是不合理的。

比如，特朗普称，鉴于目前美国每年对墨西哥贸易逆差达610亿美元，如果两国之间贸易互不往来，那么美国的状况会更好，称“这会为你省下很多钱”。

特朗普对经济的评估似乎忽略了两国贸易彻底暂停顿会对两国产生的其他连锁反应，包括物价变化、汇率、就业和薪资方面。可以说此举对部分行业有利，对部分行业有害。

美国企业研究院(AEI)贸易专家Claude Barfield称，很难去预测特朗普计算的净影响，他的计算在贸易可带来的好处方面与普遍接受的观点相悖。

“有关贸易逆差及其所谓负面影响的这些观点...是荒谬的，1980年代以来他一直都是这么想的，”Barfield说道。

Barfield就美墨两国断绝关系的假想说道，“这可能会发生，但真要让此事发生的话，要做的事情会极具破坏力。”由于届时企业要重组，而且消费者需要适应，“你必须考虑相关的一阶和二阶效应。”

若果真如此，去年向墨西哥出口价值2,500亿美元商品和服务的美国企业或将失去客户，还可能要裁员。

而那些原本从墨西哥进口的美国企业，如果改选国内的供应商，则将可能付出更高成本。美国自墨西哥进口商品或服务价值3,230亿美元。

**墨西哥鳄梨酱没了，供应链也会萎缩**

彼得森国际经济研究所的贸易分析师Marcus Noland表示，不敢说如果特朗普封死和墨西哥往来，就会给美国“省下”多少钱。

这样做只会因为国内供应商要价更高，而导致消费减少，或是从另一国的进口增多。

“美国人似乎真的很喜欢鳄梨酱，”Noland称，“但我们将拥有大型温室、许多鳄梨和酸橙的想法--我们从墨西哥购买而不是在国内生产这些水果的事实告诉你，在国内生产成本较为高昂。我们可以停止与墨西哥的贸易，但消费会减少600亿美元。”

由于消费在美国经济中占有很大比重，因此这样的结果不是特朗普所希望的，尽管分析师指出，这将是实现贸易平衡的一个办法。特朗普及其顾问认为贸易平衡极其重要。

特朗普向路透称，“当你具有逆差时，不存在诸如贸易战这样的事情。”

大多数经济分析师并不认为贸易逆差对美国这么大、而且自给自足的国家能造成太大的影响。

尤其是，那种规模的贸易是由近几年利好美国的全球储蓄和投资模式所打造的。

根据经济分析师接受程度最高的统计数据，随着投资从海外流入美国，并支持了数以百万计的工作岗位，美国与全球其他国家之间的贸易状况一直在稳步改善。

包括贸易流动、投资和其他跨境财务移转在内的经常帐赤字，逾10年来一直在萎缩，如今已不到国内生产总值(GDP)的2%。

以贸易对联邦赤字的影响而言，特朗普表示，他并不担心他的减税计划将会导致巨额赤字，“因为我们将要达成的贸易协定将会弥补大量的赤字”。

不过即使特朗普离奇地成功了，仅透过增加出口来拉抬国内生产总值，就让美国高达5,000亿美元的贸易逆差消失不见，但对其税务计划中预测未来10年将产生的7万亿美元政府赤字，却几无减损之力。

美国税务基金会(Tax Foundation)分析师Alan Cole表示，GDP的每一块美元产生约17.6美分的联邦政府收入，意谓着5,000亿美元的贸易逆差将只能换算成880亿美元的新税收。并称这一预估甚至都过高。(完)