分析：特朗普组建的新政府贸易团队 对美中钢铁贸易战经验丰富

路透华盛顿12月9日 - 美国候任总统特朗普正在组建未来政府的贸易团队，他选择那些在美中钢铁行业贸易战中颇有经验的人士。这暗示在针对中国给予出口商品不公平补贴并对进口设置障碍，美国可能采取更为积极的姿态进行投诉。

这个团队的阵容包括：被特朗普提名为商务部长的钢铁业投资大亨罗斯(Wilbur Ross)、钢铁公司Nucor(NUE.N)前执行长Dan DiMicco以及三位钢铁贸易方面的资深律师。华盛顿的贸易专家认为，预计这样一个团队将帮助美国把贸易重点更多地转向执行方面，目的在于降低一直难以摆脱的美国贸易赤字。

从美国以往的做法来看，新团队可能采取的手段包括，进一步通过世界贸易组织(WTO)挑战中国的贸易行为，并由美国政府发起对更多中国产品征收反倾销和反补贴投诉。后者将拿到美国国际贸易委员会(ITC)进行讨论，而钢铁行业曾在那里取得过巨大胜利。

在美国针对中国这个全球出口超级大国的贸易战中，罗斯、DiMicco以及其它大型钢铁企业的高官们已冲在了第一线。

在来自中国和其他国家的低价进口商品大潮冲击之下，美国钢铁产业过去三年已提起16起新诉讼，寻求美国商务部实行惩罚性关税，因他们认为低于成本价的倾销行为和不公平补贴致使去年各类钢产品价格降至历史低位，让美国许多钢厂工人丢掉饭碗。(图表：tmsnrt.rs/2gUFGAf)

其中一些诉讼已导致当局对中国进口商品处以高额罚款，包括针对在汽车和电气用具上使用的中国冷轧钢产品征收逾500%的关税。

在这些诉讼当中，律师Robert Lighthizer和Jeffrey Gerrish代理了 美国钢铁公司(United States Steel)(X.N)的案子，Stephen Vaugh代理了AK Steel(AKS.N)的案子。这三位皆是特朗普贸易团队的成员。

Lighthizer、Gerrish、Vaughn、罗斯和DiMicco，有的拒绝对此报导作评，有的未对路透的采访请求作出答复。

然而熟悉业界看法及与其与中国冲突史的贸易专家表示，在扞卫美国的贸易利益上，他们将无惧于挑战世界贸易组织(WTO)的法律界限。

和DiMicco一样被视为是美国新任贸易代表有力人选的Lighthizer，他因在里根政府时代施压日本自行设定出口限制而出名。

**挑战WTO法律极限**

“Bob Lighthizer很精明、很有谋略，毫无畏惧，”一名和Lighthizer共事三十年的华盛顿律师表示，他因为特朗普的贸易代表遴选程序仍在进行中而要求匿名。“若是由Lighthizer担任，可以预期他将动用所有可用工具，藉以施压中国及其他国家停止不当贸易行为。他并非WTO的粉丝。”

2010年，Lighthizer在一场国会小组会议上表示，WTO解决争端机制成效不彰，并称美国“应该考虑积极解释WTO条款，这可能有助于我们应对中国的重商主义。”

他说，这类策略可能包括实施暂时性的进口限额，并在美国反倾销税上收取附加费，以反映汇率操纵效应。

罗斯是特朗普竞选期间的经济顾问，他已暗示将利用美国消费市场的准入作为协商改善贸易条件的杠杆。美国为中国最大的出口市场。

特朗普在竞选活动中曾誓言，对中国商品征收45%的惩罚性关税，并将中国列入汇率操纵国。目前尚不清楚他上任之后是否会兑现这些承诺。

罗斯上周告诉美国有线电视新闻网(CNN)，特朗普将不会“不管不顾地对所有商品都征收45%关税，”但会在谈判中维持关税威胁。

在发给路透的电邮声明中，罗斯表示他会放弃“所有构成利益冲突的控股及董事会席位”，但未回答涉及特朗普的贸易政策和如何与中国打交道的其他问题。

与此同时，DiMicco的个人博客则透露出若被任命为美国贸易代表后将如何与中国接触。他指责中国二十年来通过汇率操纵、不公平补贴和知识产权窃取对美国发动“重商主义贸易战”。

但关于汇率操纵议题，许多经济学家无法苟同，称中国已不再通过刻意低估人民币来压低出口品价格，他们以中国今年花费数以千亿计美元的储备来拉抬人民币汇率做为佐证。

特朗普贸易团队的关键问题在于，他们能使上多少力气来推动中国改变其贸易惯例，却又不至于引发贸易战而两败俱伤。

“如果他们是想稍稍刺激一下中国去遵守现有的WTO规定，那就还好，”华府战略与国际研究中心(CSIS)的中国贸易专家Scott Miller说。“但如果他们想超出这个安全范围，那么就将令人感到不快而招致报复了。”

中国与全球化智库(CCG)的副主任何伟文表示，特朗普政府任何针对中国的惩罚行动都将引来报复。CCG是一具有中国官方色彩的智库。

他称中国肯定会以同样的方式做出回应，并称华府和北京应该找出双方都可以接受的优质解决方案，不要朝极端发展，不然会两败俱伤。

中国官媒已经警告称，特朗普若是施加新关税，将造成波音(BA.N)飞机、苹果(AAPL.O)iPhone、以及美国的玉米及大豆遭到中方报复性制裁。

图表：美国钢铁贸易与钢铁业就业tmsnrt.rs/2gUFGAf

(完)