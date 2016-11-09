特朗普登上总统宝座 可能导致贸易战爆发及通胀升温--施罗德

路透香港11月9日 - 施罗德投资(SDR.L)周三称，特朗普登上总统宝座，预期初期的刺激后，可能导致贸易战爆发，出现较疲弱的增长及通胀可能升温；市场对日圆及瑞士法郎等避风港货币的需求很可能有所上升，投资者还可能倾向于投资黄金。

以下为施罗德首席经济师及策略师Keith Wade的评论摘要：

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**爆发贸易战的可能性不低**

特朗普总统的财政政策将包括减税及减少开支，这将导致利率上升，通胀及财政赤字扩大。我们预计新总统的财政政策不一定能够在国会顺利通过，但他在贸易方面有更大的自由度。因此，我们预计，政府财政开支将出现温和增长，而随着对中国及墨西哥增加关税，贸易战也随之爆发。

虽然减税将对经济带来短暂刺激， 但随着通胀及利率上升，相信对经济之净影响是经济增长将会放缓。随着关税上升推高产品价格，以及外劳减少导致工资上升，整体经济将可能出现滞胀，即增长放缓及高通胀。

**低息环境逆转，市场可能出现波动**

这些现象将对市场带来不利影响：债券孳息将会上升，因为，投资者面对通胀风险上升，将期望获得更高回报，而股票预计将普遍被降级。然而，随着最近几年，一直支持股票市场的股价，以及推动债券型股票发展的低息环境突然逆转，我们预计市场将出现明显波动。

降低企业税率将在一定程度上减低这些负面影响，而部分行业，如能源及金融，将因为放宽政策而受惠。

广泛而言，保护主义的兴起及全球经济增长放缓将会打击全球股市及风险资产。由于新兴市场非常依赖国际贸易，因此将首当其冲。

**避险资产需求升，惟美元前景不明朗**

目前难以预测在此环境下的美元走势：有人认为，随着收益率上升，美元将会走强，但是，由于高通胀也会随之而来，因此，目前还是难以下定论，此外，很多投资者相信美国与其他国家的外交关系将会恶化，因此，对美元持保留态度。市场对日圆及瑞士法郎等避风港货币的需求很可能有所上升，此外，投资者还可能倾向于投资黄金。（完）