特朗普政府将强势看待WTO规定 以美国主权为先--文件

芝加哥联储总裁埃文斯谨慎看待进一步升息 称政策成果远未达到通胀目标
路透5月24日 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在周四准备发表的演讲稿中暗示，对进一步升息持谨慎态度，称美国通胀率低于目标水平是“政策成果远未达标的一个现象。”
路透华盛顿3月1日 - 美国特朗普政府周三表示，将采取强势行动对抗其他国家的不公平贸易做法；如果美国认为世贸组织(WTO)的规定有碍于美国主权，那么美国或将不予遵从。
在一份年度贸易政策议题文件中，美国贸易代表办公室(USTR)称政府“将不会容忍”汇率操纵、不公平的政府补贴、盗用知识产权、国有企业等扭曲市场的不公平贸易做法。
该项文件周三向国会公布，显现出特朗普政府可能想挑战美国奉行WTO规则的极限，以实现其削减美国对中国、墨西哥贸易赤字，并鼓励制造业工作机会回流美国的竞选承诺。
该文件显示其脱离了前朝政府惯例。在奥巴马时代，美国对外国不公平贸易做法提出挑战时均严格遵守WTO规范。
“和之前的总统不同，特朗普暗示愿意实施进口限制，尤其是针对像中国这样的国家，然而根据WTO规定，这样做的正当性或将受到高度质疑，”华盛顿彼得森国际经济研究所的贸易专家Chad Bown说。
“美国走上这条路的负面影响是，其他国家可能会立马仿效，”Bown称。
USTR的文件称，让部分WTO裁决来削弱有效救济措施的使用不符合美国利益。WTO明文规定允许利用有效救济来抗击不公平的贸易。
“因此，特朗普政府将在必要时采取激进做法来阻止这种行为--并鼓励真正的市场竞争，”USTR的文件称。
这是特朗普众多贸易计划首次以文字的形式列出，文件称，特朗普政府计划严格实施美国贸易法，在贸易政策方面保护美国主权，使用所有可能的办法来为美国出口打开外国市场。
这清楚地表明特朗普政府的观点，即美国法律将凌驾于WTO规则之上。如果美国国会通过一项边境调节税计划来征收新的进口关税，这一观点将被提出来。其他WTO成员国之后料将就边境调节税计划违反WTO关税规则发起挑战。(完)
(编译 李婷仪/汪红英；审校 张明钧)
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