特朗普政府将强势看待WTO规定 以美国主权为先--文件

路透华盛顿3月1日 - 美国特朗普政府周三表示，将采取强势行动对抗其他国家的不公平贸易做法；如果美国认为世贸组织(WTO)的规定有碍于美国主权，那么美国或将不予遵从。

在一份年度贸易政策议题文件中，美国贸易代表办公室(USTR)称政府“将不会容忍”汇率操纵、不公平的政府补贴、盗用知识产权、国有企业等扭曲市场的不公平贸易做法。

该项文件周三向国会公布，显现出特朗普政府可能想挑战美国奉行WTO规则的极限，以实现其削减美国对中国、墨西哥贸易赤字，并鼓励制造业工作机会回流美国的竞选承诺。

该文件显示其脱离了前朝政府惯例。在奥巴马时代，美国对外国不公平贸易做法提出挑战时均严格遵守WTO规范。

“和之前的总统不同，特朗普暗示愿意实施进口限制，尤其是针对像中国这样的国家，然而根据WTO规定，这样做的正当性或将受到高度质疑，”华盛顿彼得森国际经济研究所的贸易专家Chad Bown说。

“美国走上这条路的负面影响是，其他国家可能会立马仿效，”Bown称。

USTR的文件称，让部分WTO裁决来削弱有效救济措施的使用不符合美国利益。WTO明文规定允许利用有效救济来抗击不公平的贸易。

“因此，特朗普政府将在必要时采取激进做法来阻止这种行为--并鼓励真正的市场竞争，”USTR的文件称。

这是特朗普众多贸易计划首次以文字的形式列出，文件称，特朗普政府计划严格实施美国贸易法，在贸易政策方面保护美国主权，使用所有可能的办法来为美国出口打开外国市场。

这清楚地表明特朗普政府的观点，即美国法律将凌驾于WTO规则之上。如果美国国会通过一项边境调节税计划来征收新的进口关税，这一观点将被提出来。其他WTO成员国之后料将就边境调节税计划违反WTO关税规则发起挑战。(完)