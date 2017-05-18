分析：美国政治风波令投资人梦碎 特朗普交易退潮

路透纽约5月17日 - 投资者周三搁置对美国税改的憧憬，重新思考以特朗普经济增长承诺为前提的策略，目前特朗普因其竞选活动和俄罗斯之间可能的共谋，面临排山倒海的抨击声浪。

从股市、债市到美元，许多自特朗普去年11月胜选以来蔚为风潮的交易，如今已退潮甚至被清除，因在特朗普上周解除美国联邦调查局(FBI)科米的职务后，后续的风波让他的改革计划看来愈发岌岌可危。

关于特朗普试图要科米结束对前美国国家安全顾问弗林(Mike Flynn)与俄罗斯关系的调查，使得特朗普前途的不确定性在过去24个小时升高，一些共和党人士如今也呼吁对可能的司法妨碍进行更深入的调查。

其结果就是美股出现特朗普当选以来最大的挫跌，而那些押注特朗普政策将刺激增长和通胀的仓位遭到解除。

“特朗普交易到今天已经结束了，”Gerber Kawasaki财富投资管理公司共同创办人暨执行长Ross Gerber表示，过去45天一直在卖出，今天则持续看空风险资产。“我们全年都能看到下挫，但今天首次见到有机构投资人卖出。”

的确，有些“特朗普交易”数周来已经在被解除，特别是债券和外汇市场，这两个市场中对通胀风险和经济增长前景的押注最为普遍。

“这给投资者带来机遇，”伦敦Millennium Global Investments的投资组合联席主管Richard Benson表示，“眼下，我们正在着眼这些机遇。”他说，他们此前一直做空美元兑欧洲货币。

周三，一个衡量从现在开始未来五年通胀水平的关键指标降至去年11月末以来最低。另外，自特朗普当选以来美元一度飙升超过5.0%，而现在实际上回到了选举日时的水准。

但是，周三真正痛苦的交易是股市。从特朗普胜选至上周末，标普500指数累计涨逾12%；虽然去年11月大选后该指数还有一天下跌超过1.0%，但周三1.7%的跌幅创下八个月来最大单日跌幅。

“这并不意味着机构投资者在说：‘是时候离开美国了’，但出于各种理由，是时候离场观望，”Weeden & Co首席全球策略师Michael Purves称。

瑞银证券美国股市和衍生品策略部门执行董事Julian Emanuel表示，客户“肯定感到担忧，因为这加剧了不确定性”。

由于华盛顿决策层的注意力被围绕特朗普的政治风波所吸引，投资者估计要开始税改得等待更长时间。

“在大选刚结束时，我让我们的分析师在模型中使用较低的前瞻性税率；但在最近几天，我开始考虑是不是该转变作法，假设税率会保持现状不变，”Eaton Vance的股权投资总监Edward Perkin表示。

美国众议院议长莱恩(Paul Ryan)周三表示，共和党决意继续推进税改，尽管这一努力可能遭遇严重阻碍。众议院情报委员会成员、民主党众议员Jim Himes对MSNBC表示，“立法议程...已是一团糟。”

汤森路透旗下基金分析公司理柏的数据显示，投资者在最近几周对美股相对于海外资产的看法更加偏空，从投资于美股的美国基金中撤出共计112亿美元资金，转而蜂拥至投资欧洲的美国股票基金。

“我们一直在考虑增加对外国股票的投资，作为对美股投资的对冲，”Ladenberg Thalmann资产管理公司的执行长Phil Blancato称。“因此我们已经在调整投资组合。”

有个不大可能成真的担忧是，特朗普如果真被国会弹劾而产生的不确定性。美国司法部已经任命特别检察官，负责调查特朗普在2016年竞选期间与俄罗斯之间的联系；一名共和党议员还提到弹劾。

投资者认为，如果由副总统彭斯接任总统一职，那么(特朗普被弹劾下台)未必对市场不利。“从政策面来看，(弹劾)可能不会带来很大影响，”标准人寿投资的全球主题投资策略师Frances Hudson说。(完)