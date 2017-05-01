焦点：特朗普上任百日 总统概念股行情逆转由热转冷

路透旧金山4月28日 - 在特朗普入主白宫的头100个日子里，美国股市出现一个很有意思的现象：与这位美国总统关系最密切的个股，在美股这波涨势中落后。

在此同时，在媒体和科技类股这些与特朗普联系较少，偶尔还被他恶言相向的领域，一些个股反而跃居美股的先锋部队。

去年11月特朗普意外赢得大选，银行、产业及其他预计将受惠于特朗普政策的类股随即劲升。许多个股估值升至极高水准。

但最近几个月美国股市的焦点转移，也反映出投资人担心特朗普可能难以像原先预期那么快速推动大幅减税及刺激经济成长。确实，由于消费者支出放缓，美国经济第一季国内生产总值(GDP)环比年率仅有成长0.7%，这是第一个完全在特朗普任内的季度。

曾经获得特朗普特别点名眷顾的许多产业，像是煤矿、钢铁及石油，都面临重大市场趋势及大宗商品价格的波动，而这些是特朗普无力改变的。

自特朗普1月20日宣誓就任总统以来，有近100家上市公司的代表拜访了白宫。其中汽车商、医疗保健公司、银行和工业公司获得的会面时间要多于科技公司、零售商和媒体。

那些自特朗普就职典礼以来造访过白宫的公司，股价涨幅中值为3.7%，尾随标准普尔500指数上涨5.5%的走势。

但由于近来特朗普未能让国会通过医保改革议案，再加上一些别的失误，现在投资者有点不确定他是否有能力兑现诺言。

美国政府周三公布外界期盼已久的大幅下调企业税提案，此后标普500指数接近纪录高位。但该计划没有提出新的税收来源，而且可能给联邦财政增添数以十亿美元计的赤字，因此恐怕难以让共和党的财政鹰派们接受。

“市场的稳定和上涨，仍然是基于一种感觉，相信政府能够稳妥地拿出行动来，”Solaris Group的首席投资官Tim Ghriskey说。“但到一定时候，投资者会问，这些事情都会兑现吗，还是只是说说而已。”

**特朗普交易后劲不足**

自大选以来，金融类股.SPSY已上涨19%，傲视所有板块；但自特朗普就职以来的升幅仅为3%，位居表现最差板块之列。

如果一名投资者在特朗普当选后立即买入多支银行类股，同时抛售公用事业类股，那么到了2月中的投资回报应该最多达到29%。但INTL FCStone Financial的全球宏观策略师Vincent Deluard说，此后幅度已缩减至17%。

其他“特朗普交易”也已丧失动能。

投资者在大选投票日之后就对钢铁行业押下重注，因其被视为特朗普聚焦有损美国生产商的“不公平”贸易协定的代表性行业。标普钢铁类股.SPCOMSTEEL从大选投票至12月第一周已飙升36%。

但自那时以来，该板块已下挫超13%，甚至上周特朗普签署行政令，要求调查是否应出于国家安全考虑而出台更多的钢铁行业贸易保护政策，带来的提振也十分短暂。行业权重股美国钢铁公司(United States Steel)(X.N)的糟糕业绩为该行业浇下一盆凉水。

特朗普本月签署一项行政令，废除奥巴马时期出台的环保法规，称该行政令将结束“对煤炭宣战”。但在特朗普执政满百日之际，煤矿企业CONSOL Energy (CNX.N)与Cloud Peak Energy (CLD.N)已分别下跌16%和32%，因为价格低廉的天然气供应充裕且风能与太阳能成本下降。

与此同时，在特朗普行情之初被甩在后面的科技类股在近期则大涨，由于投资者将资金转移出大选刚结束时受青睐的低价值股票，重新投入Alphabet(GOOGL.O)和Facebook(FB.O)等高增长股票，市场最近几年的涨势大多都是此类股票的功劳。

由于特朗普缺乏具体成果，企业业绩成为关注焦点；受国际增长强劲的扶助，标普500指数成分股的第一季获利预计劲升13.6%。

“获利好得不得了。企业盈利极佳，若减税立法能通过，可能还会更好。”旧金山Wedbush证券资深副总裁Stephen Massocca说。

其他被认为在特朗普执政下不会受青睐的股票，在其上任百日期间也表现优异。

特斯拉汽车(TSLA.O)劲扬27%至纪录高位。部分投资人原本担心电动车税惠取消可能会打压特斯拉。

而最明显的或许要属媒体业了，对特朗普的报导经常遭他本人痛批的媒体业，自他上任以来股价也涨了7%。

即便是一再被特朗普贬为不及格报纸的纽约时报(NYT.N)，在他就职后股价也触及三年新高，自特朗普入主白宫以来上涨10%。

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(完)