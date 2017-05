香港《经济日报》：特朗普强禁入境 美国梦碎矣

(2月1日社评)

美国总统特朗普上台迄今签署十多项行政命令,以示强推新政的决心,讵料禁止七个回教国家民众入境遭到强烈反弹,不支持率在第8天突破50%,归根究柢是他损害了美国核心价值。

特朗普以行政命令推翻奥巴马的政治遗产,并强推一些争议性措施,令人憧憬他大搞基建令美股愈升愈有,他亦愈签愈心红,命令也愈来愈雷厉草率,结果他和其顾问在没有谘询多个部门下强推入境禁令,以致执行出现连串问题,导致机场海关大混乱,民众上街抗议,不但署理司法部长耶茨公然抗命,连16个州检察总长也挑战命令合法性,大企业和前总统奥巴马都加入声讨之列,抨击他损害美国核心价值。

美国在短短240年内成为超级强国,皆因先哲明白底子薄,惟有对人才兼收并蓄才能提升国力,不管是甚么种族、不论信奉甚么宗教信仰,只要是追求自由、肯凭着个人努力奋斗向上爬,美国这个种族大熔炉都会吸纳,让他们实现「美国梦」。就是这个美国梦,每年吸引数以万计人移民美国,编织了一个又一个的感人励志传奇故事。

美国靠移民起家,美国梦是其核心价值,但特朗普却反其道而行,以反恐之名来落实对七个回教国家的入境禁令,最初甚至连拥有永久居留权的绿卡持有人也不放过,凸显他思想狭隘。而他重用的政策策略师班农和米勒等人都带有浓厚白人优越主义色彩,令人担心他为了推行美国优先政策,保障国民饭碗而把移民大门关上。

正因为这核心价值备受挑战,一些因受惠美国梦的大品牌,诸如苹果、Google、facebook、福特的行政总裁,都纷纷挺身而出抨击入境禁令。

这些大企业早前在特朗普硬推强销美国优先政策的威迫利诱下,被迫取消在海外设厂生产的计划,改为在美国本土投资,他们也只能哑忍,但对特朗普草率妄断地推行入境禁令,过分强调美国优先所衍生的种族歧视,却难再噤声,要作警告,以免他葬送美国梦。

特朗普以行政手段雷厉推行新政,但愈做愈草率和特立独行,连冲击美国核心价值也在所不惜,以致犯众怒,陷入进退维谷困局。一旦更弦易辙,他威信荡然无存,假如死撑下去,联邦和地方对着干,政令难以施行,更遑论振兴美国。

The Beatles已故灵魂人物John Lennon名曲Imagine有如下歌词:

Imagine all the people living life in peace...

Imagine all the people sharing all the world...

难道真是梦?!