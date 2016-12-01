特朗普内定美国财长人选称将瞄准税制及贸易改革-媒体

路透华盛顿11月30日 - 美国总统当选人特朗普的内定财政部长人选Steven Mnuchin周三表示，在追求经济持续以3-4%速度成长之际，新政府将会以税制改革及修改贸易协定作为要务。

Mnuchin曾经任职高盛，他和特朗普提名的商务部长人选WilburRoss在接受美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)的一场专访时擘划出特朗普的经济议程，包括Mnuchin所谓里根政府时代以来最大规模的税制改革。

Mnuchin及Ross强调了特朗普在9月时的提议，要求简化税制并将营业税率降至15%，并将下调现行35%的最高税率。

“我们认为藉由调降企业税负，将可创造强大的经济成长，且将带来庞大的个人所得，”Mnuchin在专访中表示。

Mnuchin及Ross表示，贸易改革将会是新政府的要务之一。两人皆对区域贸易协定提出批评，声称他们倾向与贸易伙伴国签订双边协定。

Mnuchin指出，财政部及商务部拥有贸易执行权限。在论及中国的汇率政策时，他在CNBC上表示，“若我们认定需要将中国列为汇率操纵国，这是财政部的职责。”

Ross则在另一场福克斯财经频道(FBN)的专访中表示，必要时美国将会课征关税。他说，“对于倾销者而言，将会祭出惩罚性的特别关税。”(完)