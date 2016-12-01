特朗普内定美国财长人选称将瞄准税制及贸易改革-媒体

香港政务司司长林郑月娥提出请辞 拟竞选下届特首
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透华盛顿11月30日 - 美国总统当选人特朗普的内定财政部长人选Steven Mnuchin周三表示，在追求经济持续以3-4%速度成长之际，新政府将会以税制改革及修改贸易协定作为要务。
Mnuchin曾经任职高盛，他和特朗普提名的商务部长人选WilburRoss在接受美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)的一场专访时擘划出特朗普的经济议程，包括Mnuchin所谓里根政府时代以来最大规模的税制改革。
Mnuchin及Ross强调了特朗普在9月时的提议，要求简化税制并将营业税率降至15%，并将下调现行35%的最高税率。
“我们认为藉由调降企业税负，将可创造强大的经济成长，且将带来庞大的个人所得，”Mnuchin在专访中表示。
Mnuchin及Ross表示，贸易改革将会是新政府的要务之一。两人皆对区域贸易协定提出批评，声称他们倾向与贸易伙伴国签订双边协定。
Mnuchin指出，财政部及商务部拥有贸易执行权限。在论及中国的汇率政策时，他在CNBC上表示，“若我们认定需要将中国列为汇率操纵国，这是财政部的职责。”
Ross则在另一场福克斯财经频道(FBN)的专访中表示，必要时美国将会课征关税。他说，“对于倾销者而言，将会祭出惩罚性的特别关税。”(完)
(编译 张明钧; 审校 张荻)
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透华盛顿1月12日 - 美国参议院周四就废止奥巴马医保法案采取首个明确步骤，投票通过指示多个关键委员会起草法案，废除这项奥巴马总统任内意义重大的计划。
路透首尔1月12日 - 韩国特别检察官办公室发言人周四称，特别检察官尚未决定是否对三星电子副会长李在镕发出逮捕令。 发言人Lee Kyu-chul称，对李在镕正在进行调查，是否发出逮捕令要等到周四调查完成。 周四稍早检方以嫌疑人身份传唤了李在镕。(完) (翻译 张荻；审校 艾茂林)