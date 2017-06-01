特朗普又发推文抨击涉俄调查 推出前顾问反驳情报官员证词

路透华盛顿5月31日 - 美国总统特朗普周三试图在国会涉俄调查中体现自己的存在感，呼吁议员们传召他的前顾问Carter Page作证，以此反驳联邦调查局(FBI)和中央情报局(CIA)前局长的证词。

特朗普在周三清晨发表一系列推文，其中援引了Page的一封信件。信中Page要求立即前往众议院情报委员会(House Intelligence Committee)进行陈述，并提到美国情报官员的证词有误。

特朗普指责民主党人阻止Page前往作证，但没有拿出具体证据，只是提及一份未被证实的报导。

“现在有报导说，民主党人因为俄罗斯的事情严厉指责Carter Page，却不让他来作证。他坚决否认对他的指责，现在希望证明‘科米和布伦南的证词有误导性’，以此来洗刷自己的名声...。这根本就是政治迫害(Witch Hunt)!”特朗普在推特中这样写道。科米和布伦南分别是FBI和CIA的前任局长。

白宫周三表示，不会回答有关调查的更多问题，记者可去询问特朗普的外部律师Marc Kasowitz。

特朗普有发推特的嗜好，如果他的推文显示出在针对调查，则有可能让白宫平息丑闻的努力变得更加复杂。

众议院情报委员会的民主党议员Adam Schiff在推特回击特朗普，称特朗普在5月9日解雇科米时，曾向NBC承认他当时正在考虑“俄罗斯这件事”。

CNN周三报导称，在参议院情报委员会将要进行的公开听证会上，科米将会证实有关特朗普曾要求他结束针对前国家安全顾问弗林(Mike Flynn)与俄罗斯关系调查的报导。

向路透提供了一封信函副本的Page称，众议院情报委员会推迟了原定在下周的听证会，具体原因不明。

参众两院的委员会已与特朗普的众多幕僚及顾问进行了接触，为调查搜集信息。

除Page以外，接受问询的还包括弗林、前竞选经理Paul Manafort、前白宫新闻官员Boris Epshteyn、私人律师Michael Cohen及非正式的顾问Roger Stone。

众议院情报委员会周三批准传唤弗林和Cohen，弗林同时还被参议院情报委员会传唤。(完)