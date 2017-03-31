（修正）特朗普发布贸易问题推文 为他与习近平的首次会晤定基调

美国前CIA局长称特朗普阵营与俄国的接触越来越令人忧心
路透华盛顿5月23日 - 前美国中央情报局(CIA)局长布伦南(John Brennan)周二说，他曾经注意到特朗普的总统选举团队在2016年竞选期间与俄罗斯方面进行过接触；他越来越担心俄国曾试图引诱美国人走上“叛国之路”。
(修正内文第三段有关南海表述的措辞)
路透华盛顿/北京3月30日 - 美国总统特朗普周四发表推文称，美国不能再容忍大规模贸易逆差和就业岗位流失的状况，给下周中美两国元首的首次会晤定下紧张基调。
白宫表示，特朗普将于下周四和下周五在他位于佛罗里达的马阿拉歌(Mar-a-Lago)庄园会见中国国家主席习近平。白宫称，特朗普及夫人Melania将于下周四设晚宴款待习近平和夫人彭丽媛。
特朗普在周四晚间发布的推文中称，备受期待的全球最大两个经济体的领导人会晤“将是非常艰巨的”。预计这次会面还将涉及有关朝鲜和南海问题的分歧。
“我们不能再有大规模贸易逆差和就业岗位流失，”他写道，并称“美国企业必须准备好考虑其他替代选项。”这里显然是指在中国有制造业务的美国公司。
特朗普打选战时曾强烈抨击中国，中美双方其后展开一连串显然旨在修补关系的会议及对话，美国官员曾经表示，特朗普在这次会议当中不会再大肆批评中国。
中国外交部发言人陆慷未提供议程细节，但提及在促进双方贸易关系利益之际，需要观察大格局。
“市场选择已让两国形成了你中有我、我中有你的利益格局。让这一经贸关系更好造福各自国家人民的有效途径，是努力做大共同利益的蛋糕，而不是立足于简单的你多我少的分配格局，”陆慷在例行记者会当中表示。(完)
(编译 王颖/龚芳; 审校 戴素萍)
路透华盛顿5月23日 - 前美国中央情报局(CIA)局长布伦南(John Brennan)周二说，他曾经注意到特朗普的总统选举团队在2016年竞选期间与俄罗斯方面进行过接触；他越来越担心俄国曾试图引诱美国人走上“叛国之路”。
据中纪委网站刊登的杨家才简历，他1961年出生于湖北，1988-2003年在中国人民银行系统内任职，曾任武汉分行副行长；2003年7月就职银监会，先后任银监会湖北监管局副局长、安徽监管局局长、银行监管一部主任、办公厅主任，并于2013年5月起任职主席助理、党委委员兼办公厅主任。
路透伦敦5月23日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周二称，警方和安保部门已获悉曼彻斯特自杀式炸弹袭击嫌疑人的身份。发生在曼彻斯特一次演唱会上的这次袭击导致包括一些儿童在内的至少22人死亡。