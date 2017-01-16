特朗普称英国退欧将成为“伟大的事情” 想大幅削减核武

英国停止与美国共享曼彻斯特爆炸案信息--BBC
路透伦敦5月25日 - 英国广播公司(BBC)周四表示，英国警方已停止与美国共享曼彻斯特自杀式爆炸案的信息，此前关于调查情况的细节外泄惹怒了英国政府。
路透伦敦1月15日 - 英国泰晤士报报导称，美国候任总统特朗普表示，英国退欧将成为“伟大的事情”，而且他希望与俄罗斯之间的任何核武器协议都应包括大幅削减核武。
“英国退欧最终将成为伟大的事情，”据英国泰晤士报在刊出之前发送的摘要显示，特朗普接受采访时如此表示。
特朗普表示，他将非常努力地争取“迅速、适当地”与英国达成贸易协议。
当被问及与俄罗斯之间的核武器削减协议时，特朗普对英国泰晤士报表示，“首先，我认为核武器应该减少并且大幅削减，这是其中的部分内容。”(完)
(编译 张涛；审校)
路透伦敦5月25日 - 英国广播公司(BBC)周四表示，英国警方已停止与美国共享曼彻斯特自杀式爆炸案的信息，此前关于调查情况的细节外泄惹怒了英国政府。
路透雅加达5月25日 - 雅加达一公车总站周三疑似发生自杀炸弹攻击，造成三名执勤员警丧生，印尼总统周四呼吁民众保持冷静；当局指称这起事件有着一些全球伊斯兰好战份子的特征。
路透伦敦5月25日 - 英国卫报报导称，在周四布鲁塞尔北约峰会上，英国首相特雷莎·梅将当面向特朗普提出对美国泄露曼彻斯特爆炸案情报的担忧。