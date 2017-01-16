特朗普称英国退欧将成为“伟大的事情” 想大幅削减核武

路透伦敦1月15日 - 英国泰晤士报报导称，美国候任总统特朗普表示，英国退欧将成为“伟大的事情”，而且他希望与俄罗斯之间的任何核武器协议都应包括大幅削减核武。

“英国退欧最终将成为伟大的事情，”据英国泰晤士报在刊出之前发送的摘要显示，特朗普接受采访时如此表示。

特朗普表示，他将非常努力地争取“迅速、适当地”与英国达成贸易协议。

当被问及与俄罗斯之间的核武器削减协议时，特朗普对英国泰晤士报表示，“首先，我认为核武器应该减少并且大幅削减，这是其中的部分内容。”(完)