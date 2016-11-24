特朗普提名外交新手南卡州长Haley出任驻联合国大使

香港政务司司长林郑月娥提出请辞 拟竞选下届特首
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透西棕榈滩/华盛顿11月23日 - 美国总统当选人特朗普周三提名南卡罗莱纳州州长、几乎没有外交政策经验的Nikki Haley为出任美国驻联合国大使。特朗普任期内，美国扮演的国际角色存在不确定性。
Haley是迄今为止进入特朗普内阁人选的两位女性之一。特朗普在一份声明中说，Haley“被证明擅长促成交易，我们希望将达成大量交易。她将是在世界舞台代表我们的卓越领导人。”
Haley今年44岁，是印度移民后裔，她是一些共和党人希望的共和党新面孔：领导人更年轻、更多元化。
Haley在美国总统竞选期间曾强烈批评特朗普，因为他针对非法移民发表激烈言辞，并且未对白人至上主义者做出足够有力的抨击。(完)
(编译 杜明霞；审校 戴素萍)
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透华盛顿1月12日 - 美国参议院周四就废止奥巴马医保法案采取首个明确步骤，投票通过指示多个关键委员会起草法案，废除这项奥巴马总统任内意义重大的计划。
路透首尔1月12日 - 韩国特别检察官办公室发言人周四称，特别检察官尚未决定是否对三星电子副会长李在镕发出逮捕令。 发言人Lee Kyu-chul称，对李在镕正在进行调查，是否发出逮捕令要等到周四调查完成。 周四稍早检方以嫌疑人身份传唤了李在镕。(完) (翻译 张荻；审校 艾茂林)