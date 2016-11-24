特朗普提名外交新手南卡州长Haley出任驻联合国大使

路透西棕榈滩/华盛顿11月23日 - 美国总统当选人特朗普周三提名南卡罗莱纳州州长、几乎没有外交政策经验的Nikki Haley为出任美国驻联合国大使。特朗普任期内，美国扮演的国际角色存在不确定性。

Haley是迄今为止进入特朗普内阁人选的两位女性之一。特朗普在一份声明中说，Haley“被证明擅长促成交易，我们希望将达成大量交易。她将是在世界舞台代表我们的卓越领导人。”

Haley今年44岁，是印度移民后裔，她是一些共和党人希望的共和党新面孔：领导人更年轻、更多元化。

Haley在美国总统竞选期间曾强烈批评特朗普，因为他针对非法移民发表激烈言辞，并且未对白人至上主义者做出足够有力的抨击。(完)