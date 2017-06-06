特朗普提议航空交通管制系统私有化 招致国会两党反对声浪

美元录得三周最大跌幅 因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透华盛顿6月5日 - 美国总统特朗普周一提出一项计划大纲，有意将美国航空交通管制系统私有化，以将该系统现代化并降低飞行成本，不过特朗普的提议随即遭到民主党人士批评，他们表示这会将一项重要资产的控制权交给特殊利益群体与大型航空公司。
白宫近一周的工作重点放在基础建设方面，特朗普有关将航空交通控制权从联邦航空管理局(FAA)剥离出来的提案就是其中的内容之一。特朗普政府希望将外界的关注焦点从涉俄调查转回至其日常工作上来。
“我们提议减少候机时间、增加航线效率，大幅减少延误，”特朗普表示，“我们的计划可以让大家以更值得信赖、更负担得起的方式快速到达目的地，没错，也是这么久以来的首度准时抵达。”
美国联合航空公司(UAL.N)、夏威夷航空公司、美国航空(AAL.O)以及西南航空(Southwest Airlines)(LUV.N)等公司高管都在场听取了特朗普演说，这些航空公司皆由游说团体Airlines for America代表。
这项提议需要国会批准，不过许多民主党议员与部分共和党议员已表示反对。(完)
(编译 陈宗琦；审校 白云)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约6月23日 - 油价周五上涨，受美元走弱提振，但本周为连续第五周周线下跌，因石油输出国组织(OPEC)牵头的减产行动未能大幅减少全球过剩库存。
路透6月23日 - 美国股市周五收盘涨跌互现，科技股上涨抵消金融股颓势，推高纳斯达克指数，扶助美股三周来首次录得周线上涨。