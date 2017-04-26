特朗普暂且不争边境筑墙费用预算 美国政府周末关门风险减退

（修正）韩国军方称周二越境不明飞行物是载有传单的朝鲜气球
（修正标题和第一段措辞） 路透首尔5月24日 - 韩国军方周三称，周二来自朝鲜的越境不明飞行物很有可能是载有传单的气球，而非无人机。 韩国方面在不明飞行物越境后鸣枪示警，不明飞行物随后从雷达上消失。 韩联社稍早报导称，已在边境附近发现该物体，经确认系气球。(完) (编译 侯雪苹；审校 张荻)
路透华盛顿4月25日 - 总统特朗普愿意让步后，美国政府本周末可能关门的威胁周二似有减退。他不再坚持要求国会现在就把美墨边境筑墙费用纳入预算支出法案。
但就算对建墙费用的争论暂搁一旁，共和党和民主党仍有其他困难议题要解决。现有的临时支出法案将在周五夜间到期，许多联邦机构将无法维持运转。
国会议员们益发感觉到，他们得让目前的政府支出法案短期延长，也许是延长一个星期的时间，以便完成一份较长期的政府支出法案的协商，可以支持政府一直运转到9月底。
特朗普周一说他愿意等到共和党为10月1日开始的财年起草预算案时，再寻求修建边境墙的费用。他的此番转变，消除了一个关键争议点。
周六0401GMT之前，如果没有涵盖4月29日至9月30日的支出措施，那么政府开销将暂停，数百万联邦政府机构员工中将有数以十万计的人暂时失去工作。(完)
(编译 李婷仪 审校 张涛)
（修正标题和第一段措辞） 路透首尔5月24日 - 韩国军方周三称，周二来自朝鲜的越境不明飞行物很有可能是载有传单的气球，而非无人机。 韩国方面在不明飞行物越境后鸣枪示警，不明飞行物随后从雷达上消失。 韩联社稍早报导称，已在边境附近发现该物体，经确认系气球。(完) (编译 侯雪苹；审校 张荻)
路透5月23日 - 美国新泽西纽瓦克自由国际机场发推文称，该机场周二晚间临时关闭，因一架飞机发生引擎失火事故。 该机场是纽约地区三大机场之一。该机场称事故中无伤情报告，但未提供更多细节。 当地WABC-TV电视台报导称，当事飞机执行美国联合航空公司飞往旧金山的航班，火已被扑灭。(完) (编译 孙国玉；审校 王丽鑫)
路透联合国5月23日 - 中国周二敦促与朝鲜进行对话，并全面实施联合国针对朝方试射导弹及开展核试验而通过的制裁措施，但回避有关中美或就新措施举行磋商的问题。