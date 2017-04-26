特朗普暂且不争边境筑墙费用预算 美国政府周末关门风险减退

路透华盛顿4月25日 - 总统特朗普愿意让步后，美国政府本周末可能关门的威胁周二似有减退。他不再坚持要求国会现在就把美墨边境筑墙费用纳入预算支出法案。

但就算对建墙费用的争论暂搁一旁，共和党和民主党仍有其他困难议题要解决。现有的临时支出法案将在周五夜间到期，许多联邦机构将无法维持运转。

国会议员们益发感觉到，他们得让目前的政府支出法案短期延长，也许是延长一个星期的时间，以便完成一份较长期的政府支出法案的协商，可以支持政府一直运转到9月底。

特朗普周一说他愿意等到共和党为10月1日开始的财年起草预算案时，再寻求修建边境墙的费用。他的此番转变，消除了一个关键争议点。

周六0401GMT之前，如果没有涵盖4月29日至9月30日的支出措施，那么政府开销将暂停，数百万联邦政府机构员工中将有数以十万计的人暂时失去工作。(完)