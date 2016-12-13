（修正）特朗普频频测试底线 中国与墨西哥誓言深化两国关系

（修改内文第五段首句为“加强互信”，而非“加强相信”。）

路透墨西哥市12月12日 - 中国与墨西哥周一在一场双方最高层级外交官员的会议中，誓言深化两国关系。特朗普上月当选美国总统后，频频放话测试美中与美墨关系。

中国国务委员杨洁篪周日抵达墨西哥前，先于纽约与特朗普团队会晤，其中包括特朗普提名的国家安全顾问弗林(Michael Flynn)。

美国为墨西哥头号贸易伙伴，由于担心特朗普的政策将限制对美准入，墨西哥一直在想方设法降低对美国的经济依赖。特朗普在竞选期间承诺防止美国工作机会外流。

墨西哥外交部声明表示，杨洁篪与墨西哥外长Claudia Ruiz Massieu的会晤，就加强贸易与投资关系，以及增进两国航班连结进行了讨论。

“双方同意加强互信，透过墨西哥-中国战略对话，就共同利益发展双边对话。”墨西哥外交部表示，不过并未详加说明。

杨洁篪在与墨国外长会晤后，也“礼貌性访问”了墨西哥总统培尼亚。

特朗普近期动作频频，包括与台湾领导人蔡英文通电话，以及在周日福斯新闻(Fox News Sunday)发表美国不一定要坚守长期以来的“一个中国”政策等，令中方深表担忧，向特朗普表达抗议。

特朗普已誓言重新协商或废止北美自由贸易协定(NAFTA)，此一包含美国与加拿大的协议，对墨西哥至关重要。(完)