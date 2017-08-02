特朗普边夸美国企业利润高 边寻求给企业减税

路透华盛顿8月1日 - 美国总统特朗普周二发推文自夸美国企业在他任内获得高利润，批评人士指出，他这是在削弱共和党支持给企业减税的理由。

华盛顿的共和党人在废除奥巴马医保法案的努力失败之后，试图将焦点重新转向税收，特朗普就在这个节点上发推文称：“企业现在赚到的钱比以往任何时候都多。”

企业游说人士和共和党人一直主张，需降低企业所得税来帮助他们提高竞争力。但强调企业利润高可能会削弱这个理由。

“以这种方式提出他们的降低企业税的提议真的好奇怪，”民主党参议员Brian Schatz在回应特朗普的推文时说。

据汤森路透数据显示，美国最大的上市公司2017年利润加速增长，季度获利较上年同期录得两位数增幅。全年获利有望增长11.5%，将成为2011年以来最强劲的增幅。

特朗普上任已六个多月，但他仍时不时发表一些让助手和盟友们大跌眼镜的推文，有时甚至与共和党对政策纲领的表态相矛盾。

特朗普的这段推文“降低了给企业减负的紧迫性，”智库布鲁金斯学会的高级研究员William Galston说。

后来周二美股大涨，推动道琼工业指数再创纪录新高。这多少与特朗普有关。

**奥巴马任内美股的涨幅要更大**

但在奥巴马任内时，美股的整体涨势要更猛。自特朗普1月20日就职以来，标普500指数累计上扬了9.4%，低于奥巴马上任头几个月的涨幅。

参议院共和党领袖麦康奈尔(Mitch McConnell)周二表示，国会将在美国9月4日劳动节假日过后开始讨论税改，首先将从众议院开始。白宫的时间表显示，10月众议院将就税改立法进行投票，参议院投票将在11月进行。

但在税改问题上几乎没有达成共识。白宫坚持将企业税率降至15%，而众议院共和党人支持降至20%。本周参议院共和党的一位高层则表示，议员们如果能将税率降至25%就已经很幸运了。(完)