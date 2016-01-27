特朗普称美国经济陷入泡沫 他不想接手烂摊子

美国共和党总统参选人特朗普质疑美国经济状况。他周二称，美国经济陷入泡沫中，有破裂之忧，他若当选总统，不想应对金融崩溃的局面。“（经济）陷入泡沫中，”他说道，“坦白说，如果泡沫要破裂，我希望发生在我当总统前，因为我不想继承所有这些。我更希望（泡沫破裂）发生在（我当选）之前，而不是之后。”路透