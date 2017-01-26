特朗普下令在边境筑墙 矛头指向收留非法移民的“避难”城市

路透华盛顿1月25日 - 美国总统特朗普周三签署命令，在沿美国和墨西哥的边境建一座墙，同时不再对那些收留非法移民的城市提供联邦拨款。他正在大力推进彻底的隔离计划，改变美国处理移民和国家安全事务的方式。

预计未来数日这位共和党总统还将采取进一步措施限制非法移民，包括签署行政命令限制难民，并限制对叙利亚、苏丹、索马里(索马利亚)、伊拉克、伊朗、利比亚和也门等一些穆斯林为主的中东及北非国家的公民发放签证。

这些举措旨在杜绝美国境内的伊斯兰激进份子暴力活动，但批评人士表示，美国作为一个欢迎各类移民的国家，其声誉将被这些措施所玷污。

特朗普签署两项行政命令，指示沿大约3,200公里的美国-墨西哥边境建造一座墙，不再对那些收留非法移民的“避难”州或城市提供联邦资金，并加强移民管理机构的执法力量。

“我们的南部边境正处于危机中：来自中美洲的非法移民数量增幅前所未有，令墨西哥和美国双双受到损害，”特朗普签署命令后在国土安全部的讲话中说道。

“我相信，我们现在开始采取的措施将改善两国的安全环境，”特朗普说道，还称“没有边境的国家不成为国家。”

他的计划立即引发了移民支持者和其他人士的强烈抗议，他们称特朗普在危害数百万人的权利和自由，并将墨西哥视为敌人而非盟友。

纽约、洛杉矶、芝加哥、费城、波士顿、丹佛、华盛顿、旧金山和西雅图等城市的地方官员为非法移民提供了一些形式的保护。这些城市从联邦政府获得的数以十亿美元计资金以后则有可能中断；这些城市大多由民主党人管理。

周三在接受ABC新闻的采访时，特朗普称可能在数月内开始修建边境墙，计划工作将立即启动，而墨西哥将会“百分之百”地支付修墙成本。墨西哥官员之前曾表示，不会为边境墙付款。(完)