焦点：特朗普向墨加两国领导人表示美国不会废除NAFTA协定--白宫

路透华盛顿4月26日 - 白宫声明称，美国总统特朗普周三向加拿大和墨西哥两国领导人表示，他不会废除北美自由贸易协定(NAFTA)，但将与两国重新进行协商。

此前有白宫官员透露，特朗普及其顾问正在考虑发布行政命令，让美国退出与加拿大和墨西哥签订的NAFTA。

白宫方面表示，特朗普与墨西哥总统培尼亚和加拿大总理特鲁多通了电话，称不会很快废除NAFTA协定。据说谈话过程“愉快而富有成果”。

“特朗普总统并不同意现在退出NAFTA，各国领导人一致同意按各方内部流程的要求尽快推进此事，通过协商达成对三个国家都有利的NAFTA协定，”白宫声明称。

“我有权通过重新谈判，使NAFTA协定跟上形势的变化，十分荣幸能和培尼亚总统以及特鲁多总理共事，相信最终的结果将会使三个国家都变得更强更好，”声明援引特朗普的讲话称。

墨西哥披索和加元在亚洲时段反弹，因特朗普称美国目前不会退出NAFTA。美元兑加元跌0.6%，兑墨西哥披索跌1%。

白宫一直考虑最快在周六特朗普就职满百日时公布行政令，但是他的最高顾问群对此意见分歧。

这样的行政令拆散全球最大的贸易区之一。特朗普可能采取行动的消息一直打压着墨西哥披索和加元。

另一位直接知悉内情的人士说，“的确有过一些讨论。有些人认为事情宜早不宜迟，但各种议题都曾有这种情况。”

NAFTA若是瓦解，那么汽车业和其他行业可能遭受严重波及，冲击到那些原本受惠于零关税以及墨西哥廉价劳工的公司。美国农业出口也可能受重伤。

“彻底放弃这项协定，即意谓着丧失这些好处，”加拿大皇家银行分析师Paul Ferley表示。

芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货每蒲式耳跌0.05美元，即反映出外界担忧这项协定受到实质威胁。

特朗普曾多次承诺，若无法重新协商为美国争取更优惠条件的话，则将退出这项生效23年之久的协定。他一直指责墨西哥破坏美国的就业机会。上世纪90年代初期，美国对墨西哥保持小幅贸易顺差，到2016年时则转呈逆差630亿美元。

到目前为止，特朗普未正式威胁要废除NAFTA，但法律专家们表示，他做为总统或有权提前60日通知美国退出该协定。特朗普于1月23日即下达行政令，让美国退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)。

关于NAFTA行政命令的草案细节，目前尚不得而知。

**是否在推动退出？**

第一位政府消息人士告诉路透，关于如何推进，美国政府内部意见存在分歧，特朗普有可能在上任100天之前签署行政令。

该消息人士指出，美国政府希望谨慎行事。

“我们讨论过采取何种举措来启动重新协商或退出NAFTA的程序，”该消息人士说。

墨西哥之前预计将在8月启动重新协商，但特朗普签署行政令的可能性，或使得这一时间表变得更加紧迫。

墨西哥政府未就美国行政令草案置评。该国外交部长周二称，与其接受一项糟糕的协议，墨西哥宁可离开谈判桌。

加拿大则表示已做好准备，可以就重新协商NAFTA进行谈判。

“目前NAFTA谈判尚未开始。不过加拿大已做好随时进行谈判的准备，”加拿大外交部长弗理兰(Chrystia Freeland)的发言人Alex Lawrence说。(完)