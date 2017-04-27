焦点：特朗普向墨加两国领导人表示美国不会废除NAFTA协定--白宫

焦点：白宫提议出售美国一半战略石油储备 将削弱OPEC减产行动
路透新加坡5月23日 - 美国总统特朗普提议出售美国一半战略石油储备的方案周二令能源市场大呼意外，因为这与石油输出国组织(OPEC)控制供应以抬高油价的行动背道而驰。
路透华盛顿4月26日 - 白宫声明称，美国总统特朗普周三向加拿大和墨西哥两国领导人表示，他不会废除北美自由贸易协定(NAFTA)，但将与两国重新进行协商。
此前有白宫官员透露，特朗普及其顾问正在考虑发布行政命令，让美国退出与加拿大和墨西哥签订的NAFTA。
白宫方面表示，特朗普与墨西哥总统培尼亚和加拿大总理特鲁多通了电话，称不会很快废除NAFTA协定。据说谈话过程“愉快而富有成果”。
“特朗普总统并不同意现在退出NAFTA，各国领导人一致同意按各方内部流程的要求尽快推进此事，通过协商达成对三个国家都有利的NAFTA协定，”白宫声明称。
“我有权通过重新谈判，使NAFTA协定跟上形势的变化，十分荣幸能和培尼亚总统以及特鲁多总理共事，相信最终的结果将会使三个国家都变得更强更好，”声明援引特朗普的讲话称。
墨西哥披索和加元在亚洲时段反弹，因特朗普称美国目前不会退出NAFTA。美元兑加元跌0.6%，兑墨西哥披索跌1%。
白宫一直考虑最快在周六特朗普就职满百日时公布行政令，但是他的最高顾问群对此意见分歧。
这样的行政令拆散全球最大的贸易区之一。特朗普可能采取行动的消息一直打压着墨西哥披索和加元。
另一位直接知悉内情的人士说，“的确有过一些讨论。有些人认为事情宜早不宜迟，但各种议题都曾有这种情况。”
NAFTA若是瓦解，那么汽车业和其他行业可能遭受严重波及，冲击到那些原本受惠于零关税以及墨西哥廉价劳工的公司。美国农业出口也可能受重伤。
“彻底放弃这项协定，即意谓着丧失这些好处，”加拿大皇家银行分析师Paul Ferley表示。
芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货每蒲式耳跌0.05美元，即反映出外界担忧这项协定受到实质威胁。
特朗普曾多次承诺，若无法重新协商为美国争取更优惠条件的话，则将退出这项生效23年之久的协定。他一直指责墨西哥破坏美国的就业机会。上世纪90年代初期，美国对墨西哥保持小幅贸易顺差，到2016年时则转呈逆差630亿美元。
到目前为止，特朗普未正式威胁要废除NAFTA，但法律专家们表示，他做为总统或有权提前60日通知美国退出该协定。特朗普于1月23日即下达行政令，让美国退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)。
关于NAFTA行政命令的草案细节，目前尚不得而知。
**是否在推动退出？**
第一位政府消息人士告诉路透，关于如何推进，美国政府内部意见存在分歧，特朗普有可能在上任100天之前签署行政令。
该消息人士指出，美国政府希望谨慎行事。
“我们讨论过采取何种举措来启动重新协商或退出NAFTA的程序，”该消息人士说。
墨西哥之前预计将在8月启动重新协商，但特朗普签署行政令的可能性，或使得这一时间表变得更加紧迫。
墨西哥政府未就美国行政令草案置评。该国外交部长周二称，与其接受一项糟糕的协议，墨西哥宁可离开谈判桌。
加拿大则表示已做好准备，可以就重新协商NAFTA进行谈判。
“目前NAFTA谈判尚未开始。不过加拿大已做好随时进行谈判的准备，”加拿大外交部长弗理兰(Chrystia Freeland)的发言人Alex Lawrence说。(完)
(编译 郑茵/李婷仪/龚芳/汪红英；审校 杜明霞/艾茂林/张荻/陈宗琦)
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