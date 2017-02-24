独家：特朗普希望确保美国核武“傲视群雄” 施压中国约束朝鲜

路透华盛顿2月23日 - 美国总统特朗普周四表示，希望确保美国核武库“傲视群雄”，并称美国核武能力已经落后于他国。

特朗普在接受路透采访时还表示，“如果他们(中国)想做的话”，中国可以“非常容易”地解决朝鲜构成的国家安全挑战。这是在加大对北京当局的压力，要求中国对朝鲜施加更大的影响，约束其越来越好战的行为。

特朗普还表示支持作为治理机构的欧盟，称“我完全支持它”。他还首次以总统身份表示更倾向以“两国方案”来解决以色列-巴勒斯坦冲突问题。但他补充道，只要是能让双方高兴的解决方案，他都会满意。

这是特朗普1月20日就任总统后首次就美国核武发表评论，记者问及他在12月发表的一篇推文。当时他写道，美国必须大力加强和扩大核能力，“直到世界在核武器问题上变得明智为止”。

特朗普在接受采访时称，他希望见到一个没有核武器的世界，但同时表达了美国可能在核武能力上已经落后的担忧。

“我第一个希望见到...大家都没有核武器，但我们决不能落后于任何国家，即便是友好国家，我们在核力量方面决不能落后。”

“任何国家都没有核武器，这样一个梦想是极好的。但如果有国家拥有核武器，那我们一定要做到‘傲视群雄’，”特朗普说。

根据反核武器组织Ploughshares Fund的数据，俄罗斯拥有7,300枚核弹头，美国拥有6,970枚。

“冷战的历史向我们表明，在军备竞赛与核边缘政策较量中，没有哪一方能够占据最上风，”独立非营利机构--武器控制协会(Arms Control Association)执行董事Daryl Kimball称。

“俄罗斯和美国拥有的核武数量，远远超过了震慑对方或其他核武国家的必要数量。”

美俄间的新限制战略武器条约(New START，新削减战略武器条约)要求两国在2018年2月5日前，必须将战略核武库限制在相同水准，条约有效期为10年。

该条约允许两国拥有不超过800个已部署和未部署的陆基洲际导弹和潜射弹道导弹发射器、以及可携带核武器的重型轰炸机，条约并包含对其他核武器的同等限制。

分析师曾质疑，特朗普是否打算废除New START，抑或将开始部署其他核弹头。

特朗普在受访时，称New START为“一项片面的协议”。

“这只是另一项糟糕的协议，不管是START、还是伊朗协议...我们将开始订立合适的协议，”他说。

**“我们非常生气”**

美国正实施在30年间投入1万亿(兆)美元的武器现代化计划，升级老化的弹道导弹潜艇、轰炸机和陆基导弹等。大多数专家称美国掏不起这个钱。

特朗普还抱怨称，俄罗斯部署陆基巡航导弹违反了1987年签署的中程导弹条约。该条约禁止美俄拥有陆基中程导弹。

“对我来说，这是个大问题，”特朗普说。

被问及他是否会向普京提出这个问题时，特朗普回答道“如果我们会面”他会这么做。他此前表示，尚无与普京会面的安排。

特朗普坐在白宫椭圆形办公室的办公桌后，对朝鲜弹道导弹试射表达了关切，并称加速在美国盟友日韩部署导弹防御系统是众多选项之一。

“我们讨论的比这多得多，”特朗普被问及导弹防御系统时说道，“我们将拭目以待。但局势非常危险，我认为中国可以很快结束这种状况。”

中国已明确表示反对朝鲜的核计划和导弹计划，且多次呼吁朝鲜半岛无核化，并敦促朝鲜与全球主要大国重返谈判桌。

但从以往的经历来看，通过制裁手段促使朝鲜政府改变行动的努力是失败的。

特朗普本月稍早与日本首相安倍晋三在佛罗里达州会晤，其间却被朝鲜发射弹道导弹的消息所打断。

特朗普并未完全排除未来某个时候在特定环境下与金正恩会面的可能，但表示到那时可能已经太晚。

“这太晚了。我们对他的所作所为感到非常生气，而且坦白地说，这事在奥巴马政府时期就应该处理了，”他表示。

根据日本新闻报导，日本政府计划开始讨论部署美国导弹防御系统、即萨德(末段高空区域防御系统，THAAD)，以及陆基神盾系统(Aegis Ashore)，以提升其应对朝鲜弹道导弹的能力。

在特朗普对英国去年夏季公投退欧表示支持后，其大力支持欧盟的言论让一些欧盟官员感到意外。

“我完全支持(欧盟)，”特朗普表示。“我认为它很棒。如果他们感到开心，我也赞成。”

他与其他政府官员过去的声明向欧洲人暗示，他认为欧盟几无价值可言。特朗普上个月称欧盟只是德国的工具。(完)