特朗普承诺采取新措施 加快“急需的基础设施建设”

路透华盛顿6月9日 - 美国总统特朗普周五承诺，将做出新努力来加快公路和其他项目审批。这是他旨在修整美国老旧的基础设施、规模1万亿美元提案的一部分。

特朗普对美国交通运输部表示，他的目标是克服“打造全新和急需的基础设施所面临的一个最大障碍，即建设项目获批的过程慢得令人痛苦、花费高昂且旷日持久。”