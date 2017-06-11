特朗普承诺采取新措施 加快“急需的基础设施建设”

美元录得三周最大跌幅 因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透华盛顿6月9日 - 美国总统特朗普周五承诺，将做出新努力来加快公路和其他项目审批。这是他旨在修整美国老旧的基础设施、规模1万亿美元提案的一部分。
特朗普对美国交通运输部表示，他的目标是克服“打造全新和急需的基础设施所面临的一个最大障碍，即建设项目获批的过程慢得令人痛苦、花费高昂且旷日持久。”
特朗普表示，白宫正在推动“大规模许可改革”，将设立新委员会来帮助项目经理应对官僚主义障碍。(完)
(编译 艾茂林; 审校 王丽鑫)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约6月23日 - 油价周五上涨，受美元走弱提振，但本周为连续第五周周线下跌，因石油输出国组织(OPEC)牵头的减产行动未能大幅减少全球过剩库存。
路透6月23日 - 美国股市周五收盘涨跌互现，科技股上涨抵消金融股颓势，推高纳斯达克指数，扶助美股三周来首次录得周线上涨。