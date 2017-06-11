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国际财经 | 2017年 6月 11日 星期日 15:51 BJT

特朗普承诺采取新措施 加快“急需的基础设施建设”

路透华盛顿6月9日 - 美国总统特朗普周五承诺，将做出新努力来加快公路和其他项目审批。这是他旨在修整美国老旧的基础设施、规模1万亿美元提案的一部分。

特朗普对美国交通运输部表示，他的目标是克服“打造全新和急需的基础设施所面临的一个最大障碍，即建设项目获批的过程慢得令人痛苦、花费高昂且旷日持久。”

特朗普表示，白宫正在推动“大规模许可改革”，将设立新委员会来帮助项目经理应对官僚主义障碍。(完)

(编译 艾茂林; 审校 王丽鑫)

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