特朗普称将公布税改计划 激发美股三大股指齐创纪录高位

路透2月9日 - 美国股市三大股指周四刷新纪录高位，此前美国总统特朗普称，数周内将就税收政策发布重大声明。

“降低美国企业总体税务负担是极为重大的事，”特朗普和航空业高管会面时表示。但他没有提供更多细节。

自11月8日特朗普胜选以来，指标标普500指数上涨7.9%，因预期特朗普会降低企业税负，同时放宽监管和增加基建支出。但近日股市涨势已有力竭之势，投资者寻找特朗普政策议程的细节。

自选举以来急升的金融股.SPSY为今日升幅最大的类股，上扬1.4%，扭转之前三日连跌走势。能源类股.SPNY上涨0.9%。

Key Private Bank首席投资策略师Bruce McCain说，在利率和能源需求上升之际，减税将会刺激经济活动，上述类股会从中得益。

“从作出反应的板块以及市场的热络程度来看，税务消息是点燃股市今日涨势的原因，”该策略师说。

道琼工业指数.DJI收升118.06点，或0.59%，至20,172.40点；标准普尔500指数.SPX收涨13.20点，或0.58%，至2,307.87点；纳斯达克指数.IXIC上扬32.73点，或0.58%，至5,715.18点。

三大股指均收于纪录高位。

公用事业类股.SPLRCU下跌0.8%，为表现最差类股。

市场经过最近一两周的横盘整理后，“现在标普指数突破了2,300点的上行阻力位，”Greenwood Capital Associates首席投资官Walter Todd称，“这意味着市场可能从现在水平继续上攻。”

市场聚焦华府政策的同时，企业财报季也处在高潮之中。

根据汤森路透I/B/E/S，从标普500成份股中约70%的公司发布的季度财报来看，第四季利润势将增长8.5%，可能成为2014年第三季以来表现最佳的一个季度。

维亚康姆(VIAB.O)、凯洛格(K.N)和美国保德信金融集团(PRU.N)在发布季报后均上涨。

可口可乐(KO.N)预计全年获利下跌，令市场感到意外，该股下跌1.8%。

推特(Twitter)(TWTR.N)急跌12.3%，此前公司报告第四季的营收增长为自2013年上市以来最慢。

英特尔(INTC.O)下跌2.5%，拖累道指和标普指数，该公司正在举行年度分析师日活动。

航空股上涨，JetBlue(JBLU.O)、达美航空(DAL.N)和美国航空集团(AAL.O)涨幅超2%，此前特朗普总统与航空业高管会谈。

美国各证交所共计约69亿股成交，高于过去20日的平均日成交量67亿股。

纽约证交所涨跌股家数比例为1.91:1；纳斯达克市场涨跌股家数比例为2.61:1。

标普500指数成份股有40只触及52周新高，一只创新低；有134只纳斯达克指数成份股触及52周新高，23只触及新低。(完)