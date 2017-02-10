特朗普称将公布税改计划 激发美股三大股指齐创纪录高位

美国达拉斯FED总裁称美国受惠于和墨西哥及加拿大的贸易往来
路透多伦多5月24日 - 美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗周三表示，他“强烈”认为美国和加拿大及墨西哥的贸易关系有助于美国竞争力；此刻美国总统特朗普正打算重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)。
路透2月9日 - 美国股市三大股指周四刷新纪录高位，此前美国总统特朗普称，数周内将就税收政策发布重大声明。
“降低美国企业总体税务负担是极为重大的事，”特朗普和航空业高管会面时表示。但他没有提供更多细节。
自11月8日特朗普胜选以来，指标标普500指数上涨7.9%，因预期特朗普会降低企业税负，同时放宽监管和增加基建支出。但近日股市涨势已有力竭之势，投资者寻找特朗普政策议程的细节。
自选举以来急升的金融股.SPSY为今日升幅最大的类股，上扬1.4%，扭转之前三日连跌走势。能源类股.SPNY上涨0.9%。
Key Private Bank首席投资策略师Bruce McCain说，在利率和能源需求上升之际，减税将会刺激经济活动，上述类股会从中得益。
“从作出反应的板块以及市场的热络程度来看，税务消息是点燃股市今日涨势的原因，”该策略师说。
道琼工业指数.DJI收升118.06点，或0.59%，至20,172.40点；标准普尔500指数.SPX收涨13.20点，或0.58%，至2,307.87点；纳斯达克指数.IXIC上扬32.73点，或0.58%，至5,715.18点。
三大股指均收于纪录高位。
公用事业类股.SPLRCU下跌0.8%，为表现最差类股。
市场经过最近一两周的横盘整理后，“现在标普指数突破了2,300点的上行阻力位，”Greenwood Capital Associates首席投资官Walter Todd称，“这意味着市场可能从现在水平继续上攻。”
市场聚焦华府政策的同时，企业财报季也处在高潮之中。
根据汤森路透I/B/E/S，从标普500成份股中约70%的公司发布的季度财报来看，第四季利润势将增长8.5%，可能成为2014年第三季以来表现最佳的一个季度。
维亚康姆(VIAB.O)、凯洛格(K.N)和美国保德信金融集团(PRU.N)在发布季报后均上涨。
可口可乐(KO.N)预计全年获利下跌，令市场感到意外，该股下跌1.8%。
推特(Twitter)(TWTR.N)急跌12.3%，此前公司报告第四季的营收增长为自2013年上市以来最慢。
英特尔(INTC.O)下跌2.5%，拖累道指和标普指数，该公司正在举行年度分析师日活动。
航空股上涨，JetBlue(JBLU.O)、达美航空(DAL.N)和美国航空集团(AAL.O)涨幅超2%，此前特朗普总统与航空业高管会谈。
美国各证交所共计约69亿股成交，高于过去20日的平均日成交量67亿股。
纽约证交所涨跌股家数比例为1.91:1；纳斯达克市场涨跌股家数比例为2.61:1。
标普500指数成份股有40只触及52周新高，一只创新低；有134只纳斯达克指数成份股触及52周新高，23只触及新低。(完)
(编译 利棣儿/刘静；审校 郑茵)
路透多伦多5月24日 - 美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗周三表示，他“强烈”认为美国和加拿大及墨西哥的贸易关系有助于美国竞争力；此刻美国总统特朗普正打算重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)。
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。
路透新加坡5月25日 - 政府数据显示，新加坡经济第一季萎缩程度小于最初估计，受助于制造业增长稳健。 贸工部周四表示，经济在1-3月经季节调整后的环比年率为收缩1.3%。 政府4月公布的初值为下滑1.9%。路透调查预估中值为下滑1.0%。 第一季国内生产总值(GDP)较上年同期增幅上修为2.7%，符合路透调查预估；初值为增长2.5%。 新加坡贸工部周四维持2017年GDP成长预估不变，仍预计成长1.0-3.0%。(完) (编译 徐文焰/张若琪 审校 王丽鑫/戴素萍)