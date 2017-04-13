特朗普称美国税改将不会像医改立法那么难

路透华盛顿4月12日 - 美国总统特朗普表示，税收改革将比医保改革立法容易通过。特朗普试图通过新医改立法以废除奥巴马医保(Obamacare)的努力在上月遭遇挫折。

“税改将是艰难的，但难度不会像医改那么大，”特朗普在接受Fox Business Network采访时说。采访内容在周三播出。(完)