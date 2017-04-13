特朗普称美国税改将不会像医改立法那么难

日本政府5月经济月报维持整体评估不变 称经济温和复苏
路透短观调查显示，日本5月制造业信心变差，在4月触及10年来高位后出现九个月来首次下降，显示在出口开始带动经济复苏之际，企业乐观情绪的谨慎特质。(完)
路透华盛顿4月12日 - 美国总统特朗普表示，税收改革将比医保改革立法容易通过。特朗普试图通过新医改立法以废除奥巴马医保(Obamacare)的努力在上月遭遇挫折。
“税改将是艰难的，但难度不会像医改那么大，”特朗普在接受Fox Business Network采访时说。采访内容在周三播出。(完)
(编译 汪红英；审校 白云)
路透短观调查显示，日本5月制造业信心变差，在4月触及10年来高位后出现九个月来首次下降，显示在出口开始带动经济复苏之际，企业乐观情绪的谨慎特质。(完)
SK海力士为全球第二大记忆体芯片制造商，仅次于三星电子。SK海力士表示，此举将有助晶圆代工业务强化长期竞争力。公司并未提供进一步细节。
路透吉隆坡5月24日 - 路透见到的马来西亚集团公司DRB-HICOM的声明显示，该公司将向中国浙江吉利控股集团[GEELY.UL]出售其在问题车企宝腾(Proton)49.9%的股份。