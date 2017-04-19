特朗普命令审查签证计划以鼓励雇佣美国人

路透基威斯康辛诺沙县4月18日 - 美国总统特朗普周二命令对一项引入外国高技能工人的美国签证计划进行审查，通知科技企业以及为其提供这类人员的外包公司注意未来可能会有调整。

为了兑现“美国优先”的竞选承诺，特朗普签署了针对H-1B签证计划的行政令。该命令在很多方面都很模糊，但白宫在记者会和一份情况说明上指出了基本目标。

特朗普的幕僚说，一项目标是修改或取消现有的H-1B签证抽签做法，用打分择优制(merit-based system)取而代之，而该制度将限制对高技能工人的签证。印度人是每年获得H-1B签证最多的群体。

除了解决签证问题，特朗普还命令政府审查一项对美国企业有利的政府采购规定，以判断这种做法是否真的有利，尤其是美国钢铁行业。

“通过这一举措，我们在向世界发出强烈信号：我们将保护我们的劳动者，我们的就业岗位，最终将美国置于优先地位，”特朗普说。

临近就任100天之际，特朗普在立法上仍未取得重大成果。由于改革医保和税收立法的努力在国会遇阻，特朗普只能严重依赖行政令来调整政策。(完)