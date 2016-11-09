特朗普当选长远有可能增加人民币贬值机会--中银香港

路透香港11月9日 - 中银香港(2388.HK)高级经济研究员应坚周三的评论称，特朗普当选对全球外汇市场造成深远影响，长远有可能增加人民币贬值机会。

他说，随着选举计票结果向有利于特朗普方向发展，美元汇率指数一路下滑，日圆及其他主要国际货币反弹，人民币亦随之由弱转强。前一日CNH（离岸人民币）一度突破6.8关口，但到今日中午反弹至6.7738，显示特朗普当选对于人民币汇率走势短期看好。

不过，随着特朗普当选成为定局，外汇市场短期波动逐渐稳定下来，美元汇率指数最低95.88，但特朗普确认当选后，已反弹回97以上。日圆对美元汇率升幅收窄，CNH回到6.78以上。

但应坚认为，长期看，特朗普当选有可能增加人民币贬值机会。

他指出，特朗普对外经济政策以贸易保护主义为核心，竞选政纲倾向于将中国列为汇率操纵国，对中国进口商品征收高额关税，同时主张将制造业投资吸引回美国，增加美国就业机会。

因此，一旦具体措施推出，有可能同时影响中国的经常项目及资本项目，造成内地资金的外流压力。另一方面，特朗普支持美联储加息，亦将会促成美元走势趋强，从而对其他主要国际货币产生压力。

应坚同时指出，倘若特朗普上台后，为收窄与中国贸易赤字而不惜推动货币战，对中国施加压力，逼使人民币升值，又可能产生反方向效果。不过，由于G20强烈反对竞争性贬值，其有意压抑美元汇率很难行得通。总之，美联储12月加息概率较大，要特别关注欧元、英镑及日圆等货币的变化，及对人民币汇率的连带作用。

他认为，今年金融市场已屡次出现黑天鹅事件，尽管人民币承受贬值压力，但相对其他国际货币仍表现出更强的稳定性。中国政府对维持人民币汇率稳定一直表现出较强的决心及信心。即使特朗普当选加剧了外汇市场波动，令美元汇率进一步增强，但人民币汇率贬值幅度相当有限。（完）