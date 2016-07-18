特朗普宣布印第安纳州州长彭斯为竞选搭档

路透华盛顿7月15日 - 共和党总统参选人特朗普周五选定印第安纳州州长迈克彭斯为其竞选搭档，这一选择帮助提高了他在一些对其政策持怀疑态度的保守人士中的支持率，这是关键一步。特朗普准备在下周接受共和党总统候选人提名。

彭斯是知名的社会和福音派保守人士。一些曾反对特朗普在共和党总统候选人提名角逐中占据优势的保守人士欢迎特朗普的选择。

彭斯被认为是特朗普的一个保险选择。这位印第安纳州州长的低调做派和夸夸其谈的特朗普形成鲜明对比。他未来几个月可以投身于与民主党之间的战斗，但又不会抢走特朗普的风头。

彭斯和特朗普必须消除一些政策分歧。彭斯表示，他不支持贸易保护主义，也不支持临时禁止穆斯林进入美国。而这两项政策是特朗普竞选纲领的关键内容。(完)