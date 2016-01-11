特朗普喜欢每天都回家睡 这可能让他失掉一些选票

路透纽约1月8日（记者 Emily Flitter） - 美国总统竞选者们正在进行漫长的竞选，晚上住在廉价酒店里，常常是在小镇上。特朗普可不是这样。

几乎每次集会之后，特朗普都会乘坐他的飞机或直升机回到纽约，回到他那位于曼哈顿Trump Tower的家中。

11月和12月，特朗普在爱荷华州举行了六次集会，访问了当地一家工厂，举行了一次市政厅会议，每个晚上都飞回家。与他差距最小的竞争对手克鲁兹（Ted Cruz）在爱荷华州举行了10多次市政厅会议，与选民会面的次数是特朗普的两倍；在这些行程中他住在酒店里。

特朗普每天晚上回家睡觉的做法令资深竞选人士瞠目，他们说这可能令特朗普付出代价。爱荷华州和新罕布什尔州的选民们常希望获得参选人本人的更多关注；他们认为自己在初选中的角色特殊，因为那里是初选开始的地方。

特朗普在新罕布什尔州的民调中领先，但在爱荷华州的民调中落后于克鲁兹。克鲁兹的做法与美国总统参选人的通常做法一样：在爱荷华州初选前几乎把这里当成了第二个家。

克鲁兹本周在爱荷华州乘坐大巴前往各处，经过了很多小村庄，在披萨店、咖啡厅甚至是水上乐园进行了停留。

相比之下，特朗普本周的行程则凸显了他速战速决的倾向。他周一晚上在马萨诸塞州洛厄尔对选民发表演讲，第二天将在新罕布什尔州克莱尔蒙特的一个集会上发言。克莱尔蒙特在洛厄尔北部，只需要一两个小时车程。但特朗普并没有住酒店，而是飞回了家。周二特朗普飞到克莱尔蒙特，然后又飞回了纽约。（完）