独家：特朗普政府可用于筑墙的现有资金只有2000万美元--文件

路透华盛顿3月1日 - 据路透看到的一份文件，美国总统特朗普承诺利用现有资金立即开始在美国-墨西哥边境筑墙，现在遇到了资金不足问题。

特朗普在整个竞选期间均誓言要迅速开始筑墙，1月发布的一项关于边境安全的行政令也提出此项要求。据白宫，这项工作将利用国土安全部的“现有资金与资源”。

但据该部准备的且上周已发给国会预算人士的文件，迄今为止国土安全部只确定有2,000万美元可以转用于将耗资数百亿美元的筑墙工程。

这意味着白宫将需要说服国会给予更多拨款。

路透以前报导过的一份内部报告估计，如果把整个南部边境用墙或栅栏封住，将需要216亿美元。

国土安全部官员未立即回应置评请求。(完)