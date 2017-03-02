独家：特朗普政府可用于筑墙的现有资金只有2000万美元--文件

曼彻斯特遭袭击后 法国政府宣布延长警察非常时期特殊权力
路透巴黎5月24日 - 法国政府周三召开安全会议之后，总统马克龙宣布，2015年开始实施的警察非常时期权力将延长至11月1日。赋予警察特殊权力是为了对抗恐怖袭击的威胁。
路透华盛顿3月1日 - 据路透看到的一份文件，美国总统特朗普承诺利用现有资金立即开始在美国-墨西哥边境筑墙，现在遇到了资金不足问题。
特朗普在整个竞选期间均誓言要迅速开始筑墙，1月发布的一项关于边境安全的行政令也提出此项要求。据白宫，这项工作将利用国土安全部的“现有资金与资源”。
但据该部准备的且上周已发给国会预算人士的文件，迄今为止国土安全部只确定有2,000万美元可以转用于将耗资数百亿美元的筑墙工程。
这意味着白宫将需要说服国会给予更多拨款。
路透以前报导过的一份内部报告估计，如果把整个南部边境用墙或栅栏封住，将需要216亿美元。
国土安全部官员未立即回应置评请求。(完)
(编译 张涛；审校 张若琪)
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