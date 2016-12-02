特朗普警告称美国公司将工作岗位外迁将要承担后果

路透印第安纳波利斯12月1日 - 美国总统当选人特朗普周四警告称，美国公司将面对就业岗位外迁带来的“后果”；他说自己在说服一家空调制造商将1,000个就业岗位留在美国而不是转移到墨西哥，已经取得初步成功。

“公司离开美国将承担一定后果...”特朗普在印第安纳波利斯参观一家Carrier Corp工厂时表示。

特朗普将于1月20日就任总统，他没有说明公司外迁的后果是什么，但他在竞选期间曾一再表示，他的政府将对那些把工作岗位外迁的美国制造商征收35%的进口关税。

目前还不清楚，在特朗普得以报复那些把工作岗位外迁的公司之前，联邦当局必须要采取何种举措。

他承诺通过减税和放松监管来为企业创造一个健康的环境。

“我只是想让其他公司都知道，我们要为业界做些大事。他们没有理由再离开，”特朗普说。

特朗普警告称，如果这个办法不能奏效，就要进行惩罚。(完)