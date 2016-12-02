特朗普警告称美国公司将工作岗位外迁将要承担后果

香港政务司司长林郑月娥提出请辞 拟竞选下届特首
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透印第安纳波利斯12月1日 - 美国总统当选人特朗普周四警告称，美国公司将面对就业岗位外迁带来的“后果”；他说自己在说服一家空调制造商将1,000个就业岗位留在美国而不是转移到墨西哥，已经取得初步成功。
“公司离开美国将承担一定后果...”特朗普在印第安纳波利斯参观一家Carrier Corp工厂时表示。
特朗普将于1月20日就任总统，他没有说明公司外迁的后果是什么，但他在竞选期间曾一再表示，他的政府将对那些把工作岗位外迁的美国制造商征收35%的进口关税。
目前还不清楚，在特朗普得以报复那些把工作岗位外迁的公司之前，联邦当局必须要采取何种举措。
他承诺通过减税和放松监管来为企业创造一个健康的环境。
“我只是想让其他公司都知道，我们要为业界做些大事。他们没有理由再离开，”特朗普说。
特朗普警告称，如果这个办法不能奏效，就要进行惩罚。(完)
(编译 王颖；审校 戴素萍)
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透华盛顿1月12日 - 美国参议院周四就废止奥巴马医保法案采取首个明确步骤，投票通过指示多个关键委员会起草法案，废除这项奥巴马总统任内意义重大的计划。
路透首尔1月12日 - 韩国特别检察官办公室发言人周四称，特别检察官尚未决定是否对三星电子副会长李在镕发出逮捕令。 发言人Lee Kyu-chul称，对李在镕正在进行调查，是否发出逮捕令要等到周四调查完成。 周四稍早检方以嫌疑人身份传唤了李在镕。(完) (翻译 张荻；审校 艾茂林)